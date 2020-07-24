Певица обвинила мемного журналиста Дмитрия Гордона в сексизме

Блогерша и певица Марьяна Ро в личном Instagram на 7,3 миллиона подписчиков пожаловалась на украинского тележурналиста Дмитрия Гордона.

Ей не понравилось, как он представил исполнительницу в интервью. В начале выпуска селебрити предстала перед зрителями как экс-девушка блогера Ивангая и нынешняя возлюбленная рэпера Фейса.

«Я открываю YouTube и вижу в названии интервью такие слова, как “девушка Ивангая и Фейса, драки и секс”. Полное название даже не хочу, так противно. Да, вот как меня представил Дмитрий Гордон в своём интервью. Вот такого сексистского, желтого и унизительного описания я удостоилась»

, – пишет Марьяна.

При этом блогерша отметила, что само интервью, на ее взгляд, прошло неплохо и Гордон показался ей «другим человеком».

Дмитрий Гордон обрел особую популярность среди пользователей рунета после интервью с Михаилом Ходорковским. В нем он спросил, в каких условиях политик и бизнесмен проживал в тюрьме. «Ну, это был барак», – ответил Ходорковский, а в ответ от ведущего услышал шутку: «… Обама». Фраза стала мемом.