Петр Красилов развелся с женой, но остался с ней в хороших отношениях
Звезда сериала "Не родись красивой" Петр Красилов официально расстался со своей супругой, фотографом Ириной Шебеко
Еще совсем недавно звезда сериала «Не родись красивой» Петр Красилов не мог нарадоваться на свою супругу Ирину Шебеко, в браке с которой воспитывал дочь Александру. Он уверял: в их семейной жизни трещин не бывает. Не терял Петр оптимизма даже в тот момент, когда Ирина неожиданно решила переехать жить в Лос-Анджелес вместе с дочкой.
Женщина решила в Америке выучиться на фотографа. Петр уверял, что ее переезд на их отношениях никак не сказался. Впрочем, на днях выяснилось, что пара рассталась.
– Они развелись официально, – рассказали нам наши источники. – Жить на две страны невозможно. Но они остались в хороших отношениях. Ведь у них растет общая дочь.
О новом браке Петр пока не думает. Сейчас он восстанавливается после тяжелой болезни: не так давно у актера медики диагностировали воспаление легких.
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