Петр Красилов развелся с женой, но остался с ней в хороших отношениях

Еще совсем недавно звезда сериала «Не родись красивой» Петр Красилов не мог нарадоваться на свою супругу Ирину Шебеко, в браке с которой воспитывал дочь Александру. Он уверял: в их семейной жизни трещин не бывает. Не терял Петр оптимизма даже в тот момент, когда Ирина неожиданно решила переехать жить в Лос-Анджелес вместе с дочкой.

Женщина решила в Америке выучиться на фотографа. Петр уверял, что ее переезд на их отношениях никак не сказался. Впрочем, на днях выяснилось, что пара рассталась.

– Они развелись официально, – рассказали нам наши источники. – Жить на две страны невозможно. Но они остались в хороших отношениях. Ведь у них растет общая дочь.

О новом браке Петр пока не думает. Сейчас он восстанавливается после тяжелой болезни: не так давно у актера медики диагностировали воспаление легких.