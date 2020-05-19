Нелли Уварова сильно прибавила в весе и изменилась до неузнаваемости

40-летняя звезда «Не родись красивой» рассказала о своей последней работе, которая мистическим образом стала пророческой.

Сериал «Закрытый сезон» начали снимать за полгода до того, как во всем мире разразилась реальная эпидемия, призналась актриса в интервью РИА «Новости». Работа проходила в поселке Курортное в Крыму. По сюжету, туристический поселок поражает неизвестная болезнь, люди начинают умирать каждый день, из-за чего его экстренно закрывают на карантин. Темы, поднимаемые в сериале, очень похожи на те, что подбросила нам нынешняя ситуация: насколько трудно оставаться человеком и думать не только о себе в условиях катастрофы и паники.

Для роли в сериале Нелли Уварова побрилась наголо, но не только это удивило поклонников актрисы. За последние годы женщина заметно прибавила в весе и больше не похожа на ту хрупкую девушку, к которой привыкли зрители.

Уварова сыграла роль главврача местной больницы, также в картине снялись Кирилл Гребенщиков, Дарья Урсуляк, Пётр Баранчеев.