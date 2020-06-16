Вчера, в 22:40

Экс-супруг и продюсер Долиной отказался комментировать слухи о болезни певицы

В понедельник звезда не явилась к своим студентам на экзамен по вокальному мастерству

Фото: Global Look Press

Бывший муж и действующий продюсер певицы Ларисы Долиной Илья Спицын отказался отвечать за вопрос корреспондента РИА ФАН о состоянии артистки.

Ранее телеграм-канал «НеМалахов» сообщал со ссылкой на анонимный источник, что Долина не появилась на экзамене у своих студентов в МГИКе 21 июня.

Утверждается, что певица почувствовала себя плохо после эфира на «Русском радио» 18 июня. Утверждается, что ранее артистка не переносила коронавирусную инфекцию.

Сам Спицы порекомендовал журналистам заниматься другими полезными делами.

Ранее сообщалось, что певица МакSим госпитализирована с 40%-ым поражением легких. Сейчас она введена в искусственную кому.

Теги: #Долина

Рубрика: Шоу-бизнес

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