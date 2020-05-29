Николаев Даниил
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Дочь Легкоступовой решила уехать из Москвы

Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль поделилась планами на ближайшие месяцы.

Фото: Instagram

Дочь Валентины Легкоступовой поделилась планами на ближайшие месяцы. Анэтта Бриль заявила, что вместе с мужем и детьми планирует поехать на отдых в Крым. Как оказалось, для Анэтты это лучшее место отдыха на земле.

Тратиться на отдых Бриль сильно не придется. Оказывается, у родителей ее мужа есть недвижимость в Ялте. Видимо, там и остановится семейство.

Анэтта надеется, что им удастся хорошо отдохнуть и с новыми силами включиться в расследование по делу о смерти ее мамы. Бриль уверяет, что до сих пор не знает, что случилось с Валентиной Легкоступовой в тот роковой день.

Внучки Валентины знают, какая трагедия случилась со знаменитой бабушкой. По словам Анэтты, она сделала все возможное, чтобы память о бабушке у внучек осталась светлой. Теперь, выходя на улицу, они смотрят на небо и говорят: «Привет, Валюша».

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