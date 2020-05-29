73-летний Михаил Шуфутинский готовится стать папой

В конце прошлого года Михаил Шуфутинский удивил светскую тусовку, узаконив свои отношения с танцовщицей собственного балета Светланой Уразовой. А на днях Михаил Захарович признался, что готовится к пополнению в молодой семье. Все подробности – в нашем материале.

Со Светланой Уразовой, которая моложе его на тридцать лет, Шуфутинский знаком давно. Она работала в его коллективе еще в тот момент, когда Михаил Захарович состоял в официальном браке со второй женой Маргаритой. После смерти супруги именно Светлана помогла королю шансона выйти из серьезной депрессии, в которой он оказался. Она сразу стала жить вместе с певцом в его шикарном загородном доме. Шуфутинский светился от счастья.

– Каждый наш день начинается с поцелуя, – не так давно признался нам Михаил Захарович. – Я просыпаюсь утром и спрашиваю у жены: «Ты не хочешь меня поцеловать?» Она отвечает: «Конечно, хочу!» – и целует. Вот в чем наш секрет счастливой жизни. Мне вообще нравятся женщины покорные, потому что я сам с характером.

Сейчас Шуфутинский мечтает о том, чтобы молодая супруга подарила ему очередного наследника. Прибегать к услугам суррогатных матерей Михаил не хочет. На премии «Шансон года» он признался нашим корреспондентам, что старается все сделать естественным путем.

– Конечно, мы хотим детей, – заявил певец. – А кто не хочет? Все хотят! Мы активно работаем над этим вопросом.

Правда, недавно в этом деле пришлось устроить перерыв. Шуфутинский заболел коронавирусом. Болезнь у артиста протекала достаточно тяжело.

– У меня было значительное поражение легких, – объясняет «король шансона». – Но ничего, выдержали. Я заразился на одном из мероприятий. Там был весь шоубизнес, и многие потом заболели. Во время болезни я похудел на шесть килограммов. К тому же у меня возникли осложнения после ковида. Я немножко прихрамываю до сих пор. Но уже почти пришел в себя.

Сейчас Шуфутинский вернулся к работе. Содержать семью – удовольствие не из дешевых. Поэтому он вновь активно гастролирует.

– Когда была пандемия, нас, артистов, держали в ежовых рукавицах, концертов ни у кого не было, – объясняет певец. – Было много переносов – сейчас отдаю творческие долги. Кроме того, у меня достаточно всяких приглашений на корпоративы. Я не отказываюсь. Пока есть возможность, надо работать.

Светлана сопровождает певца на гастролях. И вообще, всячески следит за ним, не позволяя расслабляться.

– Я стараюсь держать себя в форме и хочу еще похудеть, – говорит Михаил Захарович. – Светлана меня поддерживает, помогает. У меня свой спортзал, бассейн. Я плаваю каждый день. Надо просто не лениться: вставать пораньше и работать над собой.