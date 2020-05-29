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Александра Ребенок: В моей жизни все происходит в режиме "экспресс"!

Актриса продолжает сниматься в разных проектах, несмотря на то что совсем недавно она снова стала мамой

Фото: Global Look Press

Александра Ребенок

Меньше года назад Александра Ребенок во второй раз стала мамой. Но это не помешало ей сняться не только в третьем сезоне «Содержанок», но и в ряде других картин. Активно работать артистка продолжит и этим летом.

– Недавно на телеканале «Россия» прошел очень знаковый для меня проект «Обитель», – делится 41-летняя Ребенок. – Закончился «Случайный кадр» на НТВ, а сейчас я буду сниматься во втором сезоне сериала «Швабры».

Ребенок также участвует и в другом проекте Юрия Мороза, который снимается в Пскове.

– Сегодня я встала в пять утра, в шесть вышла из поезда, – говорит Александра. – В 7:30 отвела своего любимого сына Ивана в детский сад (старшему сыну актрисы три года. – Ред.), в 8:30 поехала в салон красоты. В моей жизни все происходит в режиме «экспресс»!

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