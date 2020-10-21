Актриса Александра Ребенок заявила о домогательствах известного режиссера

Мэтр сделал звезде сериала «Содержанки» непристойное предложение. Актриса еле убежала от режиссера театра, к которому пришла устраиваться на работу.

Александра Ребенок на сегодняшний день – востребованная артистка театра и кино. Но успех к ней пришел не сразу. Долгое время после окончания театрального института будущая звезда сериала «Содержанки» обивала пороги различных театров, чтобы получить работу. Однажды отчаянная девушка даже наткнулась на харассмент со стороны известного режиссера.

По словам Александры, в институте имени Бориса Щукина она была очень прилежной студенткой. Но окончив учебное заведение, Ребенок испытала огромное разочарование.

– Меня не взяли ни в один театр после института, – рассказала 40-летняя артистка в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи». – Было ужасно обидно. Я жила в институте, ночевала, самостоятельно отрывки по ночам репетировала. Я жила всей этой жизнью и немножко забыла, что есть еще один отсев в нашей профессии – поступление в театр, к которому я совершенно не подготовилась и не прошла.

Александра Ребенок с актерами Игорем Верником и Владимиром Панчиком/фото: Global Look Press

В тот период жизни Александра даже не могла спать ночами, а от глубокой депрессии ее спасал только виртуальный мир.

– У меня были стопки игр (компьютерных. – Прим. Sobesednik.ru)? и я просто сидела ночами, играла в эти игры, чтобы ничего не чувствовать, – призналась звезда кино.

Ночью ты же как раз встречаешься сам с собой перед сном. Это же можно мозг себе вынести!

Не были безоблачными и сами показы, на которых Александра демонстрировала свой талант. На одном из них ей встретился известный режиссер. По словам Ребенок, мэтр хотел прежде всего заглянуть ей под юбку, а поступление девушки в театр его не особо интересовало.

– Он меня пригласил на встречу и предложил все-таки еще раз посмотреть мой отрывок, немножко его порепетировать для показа, – вспомнила Ребенок. – Я пришла. Конечно, я была заинтересована попасть в театр.

Прослушивание было назначено на позднее время, и уже с первых минут Александре стало все ясно…

– Вы вдвоем в одной аудитории, и разговор уже переходит в более человеческий – на территории мужчины и женщины… – описала ту неприятную встречу актриса. – Он говорил, что герой должен хотеть героиню… Я поспешила уйти.

Сейчас Александра счастлива в браке с актером Алексеем Вертковым, у них двое детей/фото: Global Look Press

Это было неприятно, потому что ты искренне заряжена на профессию в этот момент, и ты беспомощна, – заключила Александра. – Ты понимаешь, что тебя просто как дурочку воспринимают, не уважают как творческую личность и видят в тебе женщину.

Имя знаменитого режиссера, который пытался воспользоваться своим служебным положением, чтобы добиться от актрисы взаимности, Александра Ребенок назвать отказалась.

Сейчас звезда «Содержанок» счастлива в браке: она замужем за актером Алексеем Вертковым, у пары уже есть двое детей.