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"Выпали из обоймы": Сябитова назвала поколение Бузовой и Моргернштерна потерянным

Телесваха утверждает, что у молодых нет смысла в жизни, и в этом есть вина взрослых

Фото: Instagram

59-летняя телеведущая Роза Сябитова своеобразно поздравила своих подписчиков с Днём России, оскорбив при этом молодое поколение. По мнению женщины, сегодня во многих людях «просыпается патриотизм» и это придаёт веру в завтрашний день.

Однако молодое поколение, родившееся в 90-е, буквально «выпало из обоймы» и верит, что миром правят деньги. За них, по мнению Сябитовой, нужно молиться и надеяться, что когда-нибудь в них проснётся связь с предыдущими поколениями и они больше не будут «поколением потеряшек».

– Единственное, что расстраивает, это то, что «творит» поколение наших детей, родившихся в 90-е.

– Они – потерянное поколение, потому что выросли на обломках революций и больших реформ. Это дети, не нашедшие смысл жизни, и в этом есть наша вина – взрослых, – сообщила Сябитова.
Фото: Instagram

– Давайте своим примером напомним им, что они наши дети, что у них обязательно «проснётся» родовая сила и генетическая память, которая поможет им вспомнить утерянное, и выполнить предназначение, доставшиеся от предыдущих поколений. И они обязательно, совершат благие поступки ради жизни других людей. А мы будем молиться за них, и помогать! – обещает Сябитова.

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Кстати, её коллега Лариса Гузеева придерживается более прогрессивных взглядов. Она не только одобряет странные поступки и вызывающий стиль своей дочери, но и освоила Тик Ток в компании молодых и скандальных блогеров.

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