"Выпали из обоймы": Сябитова назвала поколение Бузовой и Моргернштерна потерянным

59-летняя телеведущая Роза Сябитова своеобразно поздравила своих подписчиков с Днём России, оскорбив при этом молодое поколение. По мнению женщины, сегодня во многих людях «просыпается патриотизм» и это придаёт веру в завтрашний день.

Однако молодое поколение, родившееся в 90-е, буквально «выпало из обоймы» и верит, что миром правят деньги. За них, по мнению Сябитовой, нужно молиться и надеяться, что когда-нибудь в них проснётся связь с предыдущими поколениями и они больше не будут «поколением потеряшек».

– Единственное, что расстраивает, это то, что «творит» поколение наших детей, родившихся в 90-е.

– Они – потерянное поколение, потому что выросли на обломках революций и больших реформ. Это дети, не нашедшие смысл жизни, и в этом есть наша вина – взрослых, – сообщила Сябитова.