"Устала!": Роза Сябитова решила избавиться от силиконовой груди

Главная сваха страны, звезда шоу «Давай поженимся!» призналась, что устала носить 9 лет силиконовую грудь. По словам Розы Сябитовой, это не так просто, как кажется.

О решении избавиться от силиконовой груди телеведущая рассказала в интервью Sobesednik.ru.

Роза Сябитова изменила грудь еще в 2012 году, когда мода на хирургические изменения своего тела только начиналась. Розе Раифовне повезло – за дорогостоящую операцию она не заплатила ни рубля, вся процедура была рекламной кампанией. Много лет телеведущая наслаждалась своей грудью, делала откровенные фотосессии, прогуливалась с гордостью по пляжам, но сейчас мечтает вернуть былые формы.

– Я решила убрать импланты, думаю, сделаю это ближе к зиме. Очень устала от них, если честно. Здесь разговор идет уже о здоровье, в первую очередь, ну и об удобстве. Если говорить о комфорте, дело в том, что искусственная грудь требует к себе повышенного внимания.

Как только я сделала грудь, я забыла о красивых комплектах нижнего белья, они все не подходят, так как грудь тяжелая, косточки натирают, тонкие лямки не выдерживают. С самого первого дня я хожу круглые сутки в компрессионном белье – это непросто, а если ты поправишься, становится еще дискомфортнее.

Я всегда любила спать на животе, но как только я поставила импланты, пришлось про эту историю забыть. Сплю на боку, но это очень тяжело, а на спине тоже невозможно – давит. Мне уже в купальниках не сниматься, красивые эротические фото я себе на память сделала.

Зачем мне грудь – чтобы радоваться себе в зеркале, привлекать телом мужчин? Да и, если честно, грудь выглядит гротескно: тело стареет, а грудь стоит – смешно.

Сейчас Роза Сябитова отговаривает женщин от этой бессмысленной траты денег, на что многие дамы обижаются: мол, вы себе сделали, а нам нельзя?