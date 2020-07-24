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"Похожи на дешёвых проституток!" Новиков разнёс перекроенных пластикой певиц

Шансонье уверяет, что не может отличить женщин, посещающих пластических хирургов

Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press

Александр Новиков стал одним из лауреатов премии «Шансон года». За кулисами шансонье был бодр и энергичен и по традиции весьма жёстким в высказываниях. На сей раз артист разнёс женщин, обращающихся к пластическим хирургам.

В октябре Новикову стукнет 68 лет. Впрочем, выглядит шансонье гораздо моложе. Поэтому журналисты предположили: он, как и многие её коллеги по цеху, обращаются за помощью к медикам.

– Я не знаю таких мужчин в моем окружении, которые ходят к косметологу, – заявил артист.

– Я не льщу своей внешности. Но никогда не думал, чтобы пойти к косметологу или к пластическому хирургу. Это же видно: следы их пластических опытов остаются на лице.
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Артист не понимает, почему пластикой злоупотребляют не только простые женщины, но и звезды.

– Мужчины-то бог с ним, – отмахивается Новиков. – Этим чаще злоупотребляют женщины. 

– Иногда посмотришь: накачивают себе губы, делают операции и становятся похожи одна на другую. Я даже не могу отличить их друг от друга. Сотню постановить перед собой: одно лицо! И самое главное: 80-90 процентов этих женщин похожи на дешёвых уличных проституток невзирая на их общественное, социальное положение. Вот это ужасно!
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