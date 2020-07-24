"Похожи на дешёвых проституток!" Новиков разнёс перекроенных пластикой певиц

Александр Новиков стал одним из лауреатов премии «Шансон года». За кулисами шансонье был бодр и энергичен и по традиции весьма жёстким в высказываниях. На сей раз артист разнёс женщин, обращающихся к пластическим хирургам.

В октябре Новикову стукнет 68 лет. Впрочем, выглядит шансонье гораздо моложе. Поэтому журналисты предположили: он, как и многие её коллеги по цеху, обращаются за помощью к медикам.

– Я не знаю таких мужчин в моем окружении, которые ходят к косметологу, – заявил артист.

– Я не льщу своей внешности. Но никогда не думал, чтобы пойти к косметологу или к пластическому хирургу. Это же видно: следы их пластических опытов остаются на лице.