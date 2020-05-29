Ильинский Дмитрий
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"Я разваливаюсь по частям!": Кудрявцеву спасёт от депрессии звёздный психолог

Теледива считает, что с ней творится что-то непонятное, её преследуют проблемы со здоровьем

Фото: стоп-кадр

Лера Кудрявцева и Инна Тлиашинова

Лера Кудрявцева не может найти себе места. Телеведущую преследуют проблемы со здоровьем. Кудрявцева в панике: она не знает, как выйти из этого состояния. На днях артистка отправилась за помощью к звёздному психологу Инне Тлиашиновой и там с ней случилась самая настоящая истерика.

– Я просто разваливаюсь, – объяснила Лера. – Надо что-то делать со здоровьем. Я не люблю болеть, но в последнее время болезни сыпятся одна за другой. Сначала я сломала крестец в трёх местах. Говорят, что это – коронавирусные хвосты. Со мной действительно происходит со мной что-то непонятное.

Теледива призналась, что в молодости у неё были частые панические атаки. Ей с трудом удалось с ними справиться. А сейчас они возникли вновь.

– Мне плохо, – жалуется Лера. – Меня стали накрыть депрессивные состояния. Вроде вокруг всё прекрасно: семья, муж, дети… Может, вирус так влияет. Мне не нравится моё состояние. Я действительно начинаю разваливаться: то спина болит, то ещё что-то…
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Звёздный психолог Инна Тлиашинова заявила, что в первую очередь Кудрявцевой надо найти причину бесконечных болезней и устроить подробный разбор ситуации. Но уже в самом начале сеанса у Леры случилась истерика: слезы градом лились из глаз. Как выяснилось, проблемы со здоровьем у Леры происходят из-за мамы. Не так давно родительница Кудрявцевой перенесла инсульт. Теледива делает все возможное, чтобы вернуть маму к привычной жизни и тем самым забирает её проблемы на себя.

– Нужно отпустить маму, – посоветовала Инна. – Иначе вы своё топливо отдаёте другой машине. И вас воронка затягивает в обратную сторону. Вы должны поменять жизненную позицию.

– У меня уже ресурсов не остаётся, – заплакала Лера. – Я, забирая все её проблемы на себя, ей помогаю?

– Нет, – решительно заявила психолог.

Как выяснилось, у Кудрявцевой непростые взаимоотношения и с умершим отцом. Теледива до сих пор переживает из-за его кончины и никак не может его отпустить.

В конце сеанса Лера поговорила по душам со всеми своими родственниками и те благословили её на благополучие. Эмоции у Кудрявцевой били через край: Лера плакала навзрыд и никак не могла остановиться. Впрочем, психолог пообещала, что все её проблемы со здоровьем постепенно пройдут.

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