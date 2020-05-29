"Я разваливаюсь по частям!": Кудрявцеву спасёт от депрессии звёздный психолог

Лера Кудрявцева не может найти себе места. Телеведущую преследуют проблемы со здоровьем. Кудрявцева в панике: она не знает, как выйти из этого состояния. На днях артистка отправилась за помощью к звёздному психологу Инне Тлиашиновой и там с ней случилась самая настоящая истерика.

– Я просто разваливаюсь, – объяснила Лера. – Надо что-то делать со здоровьем. Я не люблю болеть, но в последнее время болезни сыпятся одна за другой. Сначала я сломала крестец в трёх местах. Говорят, что это – коронавирусные хвосты. Со мной действительно происходит со мной что-то непонятное.

Теледива призналась, что в молодости у неё были частые панические атаки. Ей с трудом удалось с ними справиться. А сейчас они возникли вновь.

– Мне плохо, – жалуется Лера. – Меня стали накрыть депрессивные состояния. Вроде вокруг всё прекрасно: семья, муж, дети… Может, вирус так влияет. Мне не нравится моё состояние. Я действительно начинаю разваливаться: то спина болит, то ещё что-то…