"Я разваливаюсь по частям!": Кудрявцеву спасёт от депрессии звёздный психолог

Лера Кудрявцева не может найти себе места. Телеведущую преследуют проблемы со здоровьем. Кудрявцева в панике: она не знает, как выйти из этого состояния. На днях артистка отправилась за помощью к звёздному психологу Инне Тлиашиновой и там с ней случилась самая настоящая истерика.
– Я просто разваливаюсь, – объяснила Лера. – Надо что-то делать со здоровьем. Я не люблю болеть, но в последнее время болезни сыпятся одна за другой. Сначала я сломала крестец в трёх местах. Говорят, что это – коронавирусные хвосты. Со мной действительно происходит со мной что-то непонятное.
Теледива призналась, что в молодости у неё были частые панические атаки. Ей с трудом удалось с ними справиться. А сейчас они возникли вновь.
– Мне плохо, – жалуется Лера. – Меня стали накрыть депрессивные состояния. Вроде вокруг всё прекрасно: семья, муж, дети… Может, вирус так влияет. Мне не нравится моё состояние. Я действительно начинаю разваливаться: то спина болит, то ещё что-то…
Звёздный психолог Инна Тлиашинова заявила, что в первую очередь Кудрявцевой надо найти причину бесконечных болезней и устроить подробный разбор ситуации. Но уже в самом начале сеанса у Леры случилась истерика: слезы градом лились из глаз. Как выяснилось, проблемы со здоровьем у Леры происходят из-за мамы. Не так давно родительница Кудрявцевой перенесла инсульт. Теледива делает все возможное, чтобы вернуть маму к привычной жизни и тем самым забирает её проблемы на себя.
– Нужно отпустить маму, – посоветовала Инна. – Иначе вы своё топливо отдаёте другой машине. И вас воронка затягивает в обратную сторону. Вы должны поменять жизненную позицию.
– У меня уже ресурсов не остаётся, – заплакала Лера. – Я, забирая все её проблемы на себя, ей помогаю?
– Нет, – решительно заявила психолог.
Как выяснилось, у Кудрявцевой непростые взаимоотношения и с умершим отцом. Теледива до сих пор переживает из-за его кончины и никак не может его отпустить.
В конце сеанса Лера поговорила по душам со всеми своими родственниками и те благословили её на благополучие. Эмоции у Кудрявцевой били через край: Лера плакала навзрыд и никак не могла остановиться. Впрочем, психолог пообещала, что все её проблемы со здоровьем постепенно пройдут.
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