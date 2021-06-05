"Будет девочка!": Рудковская готовится к родам

Продюсер Яна Рудковская воспитывает четверых сыновей. При этом она не никогда не скрывала, что мечтает родить девочку. На днях Яна обратилась за помощью к звездному психологу Инне Тлиашиновой, которая пообещала ей помочь с этим вопросом уже в самое ближайшее время. Как выяснилось, у Рудковской была серьезная проблема, которая мешала ей родить малышку.

Перед встречей с Инной Рудковская заметно нервничала. Не каждый день ей приходится раскрывать свои самые сокровенные тайны.

– Я – человек бизнеса, сильная, – заявила продюсер. – Никогда в жизни не обращалась к психологам. Но теперь думаю, что мне надо сделать разбор. Своими силами – не получается.

Рудковская не скрывает: с Евгением они мечтают о дочке все 14 лет, что живут вместе. Но бог пока не дает: в их браке на свет появились два мальчика.

– Материнство – это тяжелый путь, даже по здоровью, – продолжила Рудковская.

– Мне – 46 лет. Для любой женщины материнство – это не только приятные ощущения, но и очень тяжелый путь, сложный. Надо было думать о родах раньше. Но раньше было некогда. И не получалось, если честно. Моя мечта, чтобы родилась девочка.

Для будущей дочки Рудковская даже выбрала имя. Она уверяет: если бог ей пошлет ей дочь, назовет ее Катей.

Во время встречи с Рудковская Инна нашла целый ряд причин, которые не позволили Яне пока стать матерью девочки. Ситуацию жены Плющенко Тлиашинова разбирала больше сорока минут. Яна призналась, что в отношениях с мужем она испытывает некоторое напряжение.

– Мы с Женей вместе 14 лет, – поделилась Яна. – Мы – как одно целое. Семья – это намного большее, чем первая любовь, секс.

Но у нас разница в возрасте с ним 7 лет. И ты постоянно переживаешь, что тебе скоро будет 50, а муж моложе. И из-за этого ты постоянно себя должна держать в форме.

Я на два килограмма поправилась на Мальдивах и теперь их надо скидывать. Возраст – это не комплекс, а умение себя держать в форме. Когда живешь со спортсменом, у которого каждая мышца видна, ты должна соответствовать, чтобы муж тобой гордился.

Вскоре психолог заявила, что Рудковская слишком сфокусирована на Плющенко. И при этом не так сильно – на дочке. Инна выяснила, что у Рудковской есть еще одна проблема, которая не дает ей родить девочку. Как оказалось, что отношения Яны с родной мамой.

– У мамы заложился страх потери ребенка, – сообщила Инна. – Потому как вы – единственный ребенок в семье. И вам на подсознательном уровне передался ее страх. Я не стану мамой дочки, чтобы ее не потерять.

Во время разбора ситуации с психологом Яна пообщалась и со своей мамой, и со своей умершей бабушкой. Инна посоветовала делать это чаще. В идеале – поставить ее фотографию на прикроватной тумбочке и говорить спасибо за то, что благодаря ей она появилась на свет.

В конце разбора Рудковская уже не могла сдерживать слез.

– У меня ком в горле, все пересохло, – заявила Яна. – Я заплакала, хотя этого почти никогда не делаю. А еще очень вспотела.

Инна сочла состояние Рудковской вполне нормальным. И уверила, что она на 70 процентов свою проблему проработала.

– Когда станете мамой, возьмете меня крестной, – улыбнулась Инна.

– Обязательно, – пообещала довольная Яна.