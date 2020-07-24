Внебрачная "дочь" Бобрина предоставила доказательства родства со знаменитым фигуристом

На днях Sobesednik.ru рассказал историю Вероники Питкевич, женщины, которая уверена, что является дочерью заслуженного тренера России Игоря Бобрина. Супруга фигуриста Наталья Бестемьянова всячески отрицает какую-либо связь между их семьей и «аферисткой», как она называет Питкевич. Однако женщина в доказательство того, что говорит правду, дала нам номер телефона «отца», которого на самом деле нет ни в одной базе.

По рассказу Питкевич (она сейчас живет абсолютно одна в Костромской области), редакторы «Секрета на миллион» приезжали к ней и пытались заманить ее на шоу при помощи самого Бобрина. Вероника уверяет: ее отец звонил ей сам, говорил, что он верит в ее родство с ним, и уговаривал подписать документы с редакторами.

– Можете представить, он мне позвонил, я его спрашиваю: «Вы уверены, что я ваша дочь?», он сказал: «Уверен». Я удивилась: «А почему же вы мне тогда, Игорь Анатольевич, сказали, что это неправда?» «Считайте, что меня совесть замучила», – ответил он.

Вероника просила Бобрина приехать, чтобы удостовериться в его словах, но он всячески отказывался. После того как Питкевич приняла все-таки решение не ехать на ток-шоу, Бобрин сказал ей, что уже не уверен в том, что она его дочь.

Так как Питкевич живет одна, является инвалидом и попросту не умеет пользоваться гаджетами, она не смогла нам предоставить скриншоты звонков Бобрина. Однако показала нам два номера, по которому ей звонили в тот день. Это оказались номер Бобрина и номер редактора «Секрета на миллион». Самое удивительное, что телефона заслуженного тренера нет в базах и мы сами найти его не смогли. Поэтому решили проверить информацию и позвонить по данному номеру.

– Игорь Анатольевич?

– Да, говорите, слушаю!

– Из газеты вас беспокоим...

– Не хочу говорить.

Этот наш диалог явился подтверждением того, что номер действительно принадлежит прославленному фигуристу Игорю Бобрину. Однако, к нашему сожалению, он поспешил бросить трубку, так и не услышав наши вопросы.

Мы также дозвонились до редактора ток-шоу «Секрет на миллион». Она представилась тем самым именем, о котором упоминала Питкевич. Однако редактор стала уверять нас, что не помнит передачу о Бобрине и вообще якобы «работает на шоу около трех месяцев».

Остается теряться в догадках: либо Питкевич – экстрасенс, поскольку так хорошо знает номера и имена тех, кто ей якобы никогда не звонил, либо лукавят наши герои.