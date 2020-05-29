"Это факт!" Катя Лель нашла неожиданную причину появления коронавируса

В интервью Sobesednik.ru Катя Лель сделала предположение: совершенно не случайно, что от ковида пострадало большое количество творческих людей.

Среди тех, кто скончался от последствий заболевания коронавирусом, есть известные на весь мир музыканты, писатели, актеры...

– Коронавирус – это явно заговор против человечества, – уверена певица. – Это уже доказанный факт. Какая-то небольшая группа богатых людей захотела сократить численность планеты. Поэтому они решили разобщить всех людей.

Я долго не могла понять, почему в эту пандемию всех творческих людей мгновенно отправили по домам. А потом до меня дошло: творческие люди – это свет. Именно поэтому мы стали неугодны.

Я начала искать грамотных людей, которые уже давно доказали эту теорию. А один из них нашел меня сам. Это духовный лидер и известный мистик Джозеф Майкл Леври. Он родом из Африки.

Однажды он сказал обо мне: «Надо найти эту девочку из России, у которой есть вибрации голоса!» Мистики ведь люди не простые, они всё чувствуют! Он предложил мне с ним записать альбом целительных мантр, вибрации которых проникают в человека на уровне ДНК. Это все выходит на известном мировом лейбле буквально на днях.