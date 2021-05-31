Сорокин Денис
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"Мучаюсь до сих пор": телеведущий Александр Васильев пожаловался на последствия ковида

Ведущий шоу "Модный приговор" рассказал о неожиданном результате теста на коронавирус

Фото: Global Look Press

Историк моды Александр Васильев стал одним из первых в России, кто заболел коронавирусом. Ведущий «Модного приговора» долгое время провел в Коммунарке. Впрочем, от последствий ковида он не может избавиться до сих пор. О том, как изменилась его жизнь после коронавируса и чем его шокировал недавний тест, Васильев откровенно рассказал нашим корреспондентам.

– Я сегодня сдавал тест на ковид, и у меня до сих пор в организме присутствуют антитела, – говорит Васильев. – Это вообще удивительно! Нельзя даже себе представить и объяснить, как они до сих пор у меня имеются. Ведь с момента моей болезни прошло уже больше года. А антитела  есть! Это еще раз говорит о том, что мы не всё знаем про коронавирус.

Зато прививка вам сейчас не нужна!

– Вакцинироваться сейчас точно не буду. К этому вопросу, на мой взгляд, нужно подходить очень осторожно. Потому что еще не прошло девяти месяцев с тех пор, как прививки стали делать. Мы не знаем, какие дети рождаются у привитых людей. А я считаю, что самое главное – потомство! Мы, кстати, не сразу увидим, как сказывается прививка на рожденных детях. На мой взгляд, нужно подождать еще три – пять лет, посмотреть, как они будут развиваться, какие у них анализы, как они себя будут вести.

Коронавирус опасен негативными последствиями. У вас они есть?

– У меня большая слабость: я утомляюсь гораздо быстрее, чем ранее. И конечно, я понял, что ковид очень сильно влияет на память. Мне надо теперь сосредоточиться, чтобы что-то вспомнить.

До ковида вы ничего подобного не замечали?

– Раньше у меня была очень хорошая память, но после болезни она меня стала подводить.

А что медики говорят по этому поводу?

– Врачи по этому поводу ничего не говорят. Потому что никто ничего о ковиде не знает. Это новая болезнь, о которой еще рано делать выводы.

Наверное, в «Модном приговоре» из-за этого вам приходится сложнее. Вы ведь часто там рассказываете истории из прошлого!

– К счастью, на моей работе в «Модном приговоре» проблемы с памятью не сказываются. У меня проблемы с короткой памятью. То есть мне труднее вспомнить про дела вчерашние и позавчерашние, чем про те, что были двадцать, тридцать или сорок лет назад.

Вы сказали, что после ковида у вас был и еще один неприятный симптом.

– На протяжении шести месяцев после болезни я не мог справиться с кашлем. Ничего не помогало!

Как же вы решили проблему?

– Мои легкие спасло море. Я очень часто езжу в Калининград на море. И вот благодаря этим поездкам я вылечился. Потому что кашель у меня очень долго не уходил! Я действительно кашлял больше шести месяцев! Он был не постоянным, как во время болезни, а периодическим. Вдруг ни с того ни с сего я начинал закашливаться. И так происходило по несколько раз в день. К счастью, балтийский воздух для меня оказался целебным. Я рекомендую всем, кто перенес ковид, побольше дышать морским воздухом. Это не обязательно должно быть Балтийское море, можно поехать в Крым или на Кавказ.

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«Ем овощи, чтобы не располнеть!»

После болезни Васильев старается следить за рационом. Историк моды отдает предпочтение малокалорийной пище, так как боится располнеть.

– Я теперь ем как можно больше свежей рыбы. И много овощей, чтобы окончательно не потерять форму и не располнеть. Ем огурцы и помидоры часто: сегодня я тоже ими пообедал на «Модном приговоре».

Рубрика: Шоу-бизнес

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