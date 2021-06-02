Роза Сябитова рассказала, кто больше виноват в супружеских изменах

59-летняя телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова написала провокационный пост о супружеских изменах, в котором привела свои рассуждения на эту актуальную тему.

По словам Сябитовой, с одной стороны, в христианстве и исламе прелюбодеяние называется смертным грехом. Однако при более пристальном прочтении религиозных канонов выясняется, что изменять запрещается только замужним женщинам. Мужчинам же, состоящим в браке, ходить «налево» не запрещено.

– В соответствии с библейским определением, женатый мужчина, который спит с незамужней женщиной, не совершает смертельного греха, равно как и незамужняя женщина, вступившая с ним в связь, не является прелюбодейкой. Прелюбодеяние считается преступлением только в том случае, когда мужчина женатый или неженатый спит с замужней женщиной, и женщина также считается прелюбодейкой, – сообщила в своем Инстаграм Сябитова.

Этот «двойной стандарт в морали» возник из-за того, что в древности женщина считалась собственностью мужа и ее измена нарушала ЕГО право на супругу.

– Получается, что если вы не замужняя женщина и встречаетесь с женатым мужчиной, то прелюбодейство к вам не относится, так же, как и к вашему женатому мужчине. Поэтому (согласно всё той же логике) можете расслабиться, встречаться дальше и не мучиться угрызением совести, – подвела итог телеведущая. Однако тут же оговорилась – мол, сама она с таким положением дел в корне не согласна, потому что выступает «за коллективную ответственность всех участников прелюбодеяния».

Комментаторы телесвахи согласились с ее позицией. По их мнению, предавать близких людей не должен никто. И прощать измены лишь на основании того, что написано в Библии, никто не обязан.