Андрей Разин: Я говорил Шатунову, что американцы позарятся на его имущество в Германии

Вчера Юрий Шатунов окончательно лишился права исполнять песни «Ласкового мая», однако музыкант продолжает выступать с сольными концертами. Разин объяснил, чем такие выступления чреваты.

Суд по интеллектуальным правам 1 июня оставил в силе судебный акт нижестоящего суда, отклонившего иск экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова к компании «Честная музыка». Как написал сам Андрей Разин, Шатунов больше не имеет права исполнять всеми любимые шлягеры «Белые розы», «Седая ночь». По словам продюсера, он и новые правообладатели песен группы, не раз предлагали Шатунову заключить мировое соглашение и спокойно выступать со своими хитами, однако тот не послушал.

Мы спросили Юрия Шатунова, о каком предложении говорит Андрей Разин, и музыкант кратко ответил:

– «Он бредит».

Сам Андрей Разин, несмотря на отношение Шатунова к нему, расстроен сложившейся ситуацией. Он был бы счастлив, если бы права на исполнение песен «Ласкового мая» остались у Шатунова.

Андрей Разин//Фото: Global Look Press

– 1 июня Юра окончательно проиграл дело. То что он сейчас поет всеми любимые песни на гастролях – это демонстрация нарушения авторских прав. Правообладателями давно являются американцы. Мне очень его жалко, он ведь думал, что победит, что он будет единственным правообладателем «Ласкового мая».

– А о каком договоре вы говорите? И какую мировую якобы предлагали Шатунову?

– Когда мы с Филатовым (бизнесмен, которому продал права на песни Разин – Прим. Sobesednik.ru) продавали американцам наши права, американская компания оставила за нами право исполнять песни «Ласкового мая». Я тогда попросил новых правообладателей дать такое же право и Юре. Я просил, понимаете? Но Юра решил все забрать себе, но, как видите, не смог.

Я ему говорил: «Юра, у тебя дом в Германии, семья там живет, если американцы решат с тобой судиться, они не будут смотреть на твою однушку в Москве, которую я еще выбивал, они позарятся на твое имущество в Германии». Он не ведает, что он творит, нарушая авторские права. Он подставил не только себя, но и тех, кто причастен к его концертам. Американцы могут подать в суд и на все радиостанции, которые крутят песни Шатунова, ведь никто им не давал на это прав.

– Как вы сейчас относитесь к Юрию?

– Юра очень хороший парень, добрейшей души человек, я всегда с ним. Между нами встал его директор Аркадий Кудряшов. У человека нет ни стыда ни совести. Я сколько раз ему говорил прекращать эти суды, Юра ведь молодой, ему дальше работать, а я-то скоро на пенсию пойду. Я за Юру, но он со мной не общается. Я никогда не откажу ему в помощи, на коленях готов просить новых правообладателей, лишь бы он мог петь свои хиты.