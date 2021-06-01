"Невеста за 200 тысяч": Волочкова собралась замуж

Еще совсем недавно Анастасия Волочкова жаловалась, что потерпела очередную неудачу в личной жизни. Прима-балерина призналась, что рассталась со своим возлюбленным Олегом. Впрочем, ее фанаты считают, что долго в одиночестве Волочкова не горевала. Они уверены, что в ее жизни уже появился новый воздыхатель, с которым она собирается под венец.

Сама Анастасия только подогрела появившиеся слухи. В своем аккаунте балерина разместила несколько снимков со своей соседкой и подругой – звездным дизайнером Аникой Керимовой, которая привезла ей новые наряды. Один из них ее фанаты окрестили платьем невесты. В белоснежном платье в пол с весьма смелым разрезом Волочкова смотрелась ярко и эффектно.

Анастасия изменения в личной жизни не комментирует. Аника Керимова, с которой связались наши корреспонденты, тоже была не слишком словоохотлива относительно нового возлюбленного Насти.

– Я ничего комментировать не буду, – заявила Аника. – Если Настя захочет, сама расскажет. Могу сказать только, что таким эффектным и талантливым женщинам, как Анастасия, сам бог велел быть окруженными мужскими вниманием.

Между тем, на сайте Дома моды Аники Керимовой мы нашли платье невесты, похожее на то, которое демонстрирует Волочкова. Оно украшено сотнями драгоценных кристаллов Сваровски и стоит порядка 200 000 рублей.

Напомним, что не так давно Анастасия уверяла, что ее новая свадьба поразит размахом. Волочкова заявила, что к торжеству подготовит шесть или семь шикарных нарядов, которые будет периодически менять.

Васильева Ольга