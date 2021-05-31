Плачущая Наталья Андрейченко рассказала о новом возлюбленном

65-летняя «Мэри Попинс» Наталья Андрейченко рассказала о мужчине, в которого она сейчас влюблена. По словам актрисы, он обладает привлекательной внешностью и придерживается похожего с ней образа жизни.

Сама Андрейченко вот уже несколько лет живет в Мексике в 30 километрах от Канкуна и занимается духовными практиками. Она вегетарианка и с недавних пор – преподаватель медитаций на своем канале в Instagram.

Во время одного из ее последних эфиров поклонники задал нескромный вопрос – влюблена ли сейчас Наталья.

– Конечно! – с улыбкой ответила актриса. – Обязательно, я всегда влюблена, он очень красивый!

По словам Андрейченко, душа человека очищается, когда он, к примеру, смотрит фильм и плачет. Сама она призналась, что в последние дни очень часто плачет от радости и счастья. После этого одна из зрительниц предположила, что Андрейченко плачет, потому что она не замужем.

– Это ж надо такое придумать! – рассмеялась Наталья. – Я самодостаточный человек, у меня серьезный путь, и я могу находиться только с человеком, который идет тем же путем. Это не всегда легко – найти такого человека. И питание должно быть одинаковое.

У меня здесь животных не жарят, я люблю всех! Я не ем ничего с глазами, кроме картошки!

Также Андрейченко рассказала, что живет уединенно в пустынной местности, почти без соседей, чему очень рада. А еще посоветовала одной из подписчиц лечиться от коронавируса чаем с малиной. По словам актрисы, у всех, кто переносит эту заразу, повышаются вибрации так, что они буквально могут «выстреливать в Космос», правда, что это означает, не пояснила.

Андрейченко также сообщила, что совсем не пользуется таблетками, даже обезболивающими, не смотрит телевизор, не ест молочные продукты и сахар. А еще... не занимается сексом.

– Для меня это отвратительно, сексом занимаются звери, животные, – пояснила актриса. – Я понимаю, что такое любить от всего сердца... Вот поэтому пришел коронавирус, потому что люди забыли о святых истинах, забыли, что такое чистота. По-английски это звучит «заниматься любовью», этим нужно заниматься, когда ты влюблен...