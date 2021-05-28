"Прощен!": Пугачева после ссоры с Киркоровым осыпала его комплиментами

Шумную вечеринку по случаю своего 50-летия устроила Кристина Орбакайте. Близких и друзей артистка собрала в одном из самых дорогих ресторанов. Поздравить дочку Аллы Пугачеву пришли многие звезды, включая маму именинницы и Филиппа Киркорова.

Не позвать Филиппа Кристина не могла: с ним она всегда была в дружеских отношениях. Пугачева об этом знает, поэтому не возражала. Хотя до недавнего времени с Филиппом она не разговаривала. Что стало причиной ссоры, доподлинно неизвестно. Но Киркоров при одном упоминании о Пугачевой выходил из себя. Также Алла и Филипп не поздравили друг друга с днями рождения, чего раньше никогда не случалось.

Появления Киркорова на празднике ждали все. Присутствующие хотели посмотреть, как на его приход отреагирует Пугачева. К слову, Алла была весьма благосклонна к поп-королю. А вскоре и вовсе сменила гнев на милость.

– Прощен! – зашушукались присутствующие.

В этот вечер Алла осыпала экс-мужа комплиментами прямо на глазах Галкина. Когда Фил стал восхищаться внешностью Кристины, примадонна не удержалась.

– Ты тоже очень хорошо выглядишь! – улыбнулась певица, а после пустилась в пляс, когда Киркоров поднялся на сцену и стал петь. Было видно, что на Филиппа Алла в этот вечер смотрела с нескрываемым интересом: у нее горели глаза. Может, соскучилась? Максим Галкин, к слову, реагировал на это совершенно нормально.