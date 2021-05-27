Стало плохо: подруга Заворотнюк рассказала о рецидиве рака у актрисы

Еще в 2018 году поклонники известной российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк узнали о том, что у их любимой артистки диагностировали опасную форму рака мозга. Сама она с тех пор перестала выходить на связь в социальных сетях и пропала с экранов телевизоров. Вот уже три года звезда популярного ситкома «Моя прекрасная няня» борется с заболеванием, а общественность, лишенная доступу к информации о ее состоянии, лишь изредка получает какие-то крохи с подробностями о лечении и состоянии знаменитости.

Причем в последний год информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк давала ее фанатам немало поводов для оптимизма. Сообщалось, к примеру, что после курса лечения актриса прошла реабилитацию и даже вернулась домой, где может проводить время в окружении близких. Однако теперь СМИ пишут о том, что не так давно у актрисы произошел рецидив.

Об этом журналистам рассказала коллега и подруга Анастасии Заворотнюк, по словам которой, после лечения и всех соответствующих процедур артистка действительно почувствовала себя лучше, а медики даже разрешили ей заниматься плаванием.

«Она рассчитывала вернуть прежнюю физическую форму. Все шло хорошо, занятия в бассейне в определенной степени даже помогли, ведь это прекрасная физиотерапия. Пусть вес и не уходил, зато улучшалось самочувствие. Но однажды Настя почувствовала себя плохо прямо в бассейне. После обследования выяснилось, что это случилось из-за рецидива рака. Сейчас специалисты делают все возможное, пытаясь снова ввести болезнь в ремиссию», – приводит слова источника «СтарХит».

При этом отмечается, что родственники хотели перевезти 50-летнюю знаменитость за границу, но позднее от этой идеи отказались, поскольку отечественные специалисты дают положительные прогнозы и убеждены в том, что у Анастасии есть все шансы победить рак. «Она сейчас неузнаваема, располнела из-за гормональных препаратов, волос нет. Это совсем другой человек», – добавляет собеседница издания.

При этом женщина рассказала о том, что супруг актрисы, известный фигурист Петр Чернышев все время находится рядом с ней. «Они сейчас живут замкнуто, Настя не покидает загородный дом. А страничку поддержки в социальной сети ведет ее дочь Анна, хотя личной страничкой Настя занимается самостоятельно», – добавила подруга знаменитости.