26.05.2021

Высохла из-за Прилучного: поклонники пришли в ужас от вида Мирославы Карпович

Пока одни обсуждали располневшего Павла Прилучного, другие обратили внимание на его худеющую на глазах возлюбленную

Фото: Instagram

Пока одни поклонники обсуждали располневшего Павла Прилучного, другие обратили внимание на его худеющую на глазах спутницу.

На днях 35-летняя актриса Мирослава Карпович выложила фото, на котором выглядит болезненно худой, и сообщила, что во время усталости принимает витамины и делает себе иммунокорректирующие капельницы.

Это, по словам «папиной дочки», помогает ей выглядеть свежо и бодро после изнурительных перелетов и гастролей. Также Карпович рассказала, что она постоянно увлажняет кожу, чтобы сохранять сияющее свежее лицо. 

В конце своего мотивирующего поста Мирослава зачем-то написала: «Помните, надо быть всегда в форме, даже если вы лохматы»

Подписчики актрисы пришли в легкое замешательство: с фото на них смотрела изможденная женщина, которая фактически довела себя до истощения и выглядит гораздо старше своих лет, да еще делает странные намеки и периодически пишет о том, как это неприятно – ошибаться в людях. 

Невеселые философские мысли вкупе со стремительным похуданием многих навели на мысли, что отношения с Прилучным у Карпович не заладились, вот она и сохнет от нервов. Да и с чего бы им быть идеальными, если Павел – далеко не паинька, характер у него сложный, и, как отметила одна из подписчиц Мирославы, «если Вы хотели апельсиновый сок, не надо было брать томат. Ваши ожидания не совпали с реальностью».

Карпович с этим предположением спорить не стала и грустно заметила: «От одной мудрой женщины я тоже слышала такое: она сказала: «Я просто хотела видеть яйцо Фаберже, хотя это был ночной горшок».

Таке Мирослава периодически делится своими размышлениями о счастье, сообщая, что «счастливая жизнь – вовсе не обязательно еще и легкая жизнь».

– Порою настают времена, когда быть счастливым очень и очень непросто, – написала актриса в своем Instagram. – Усвойте полученный урок и двигайтесь вперед. И не позволяйте неприятностям опечалить вас слишком уж надолго, ведь счастье – это не что-то готовое, что легко можно найти.

Словом, похоже, не все в отношениях пары гладко и ровно. Это, кстати, заметили и светские сплетники, напророчив влюбленным скорое расставание.

– Кости, дряблая кожа, сморщенное всё, будто женщине глубоко за 50, – прокомментировала перемены во внешности актрисы блогер Лена Миро. – Пашка тормозить не станет – посмотрит на нездоровые кости и быстренько снова убежит под уютный бочок своей Мученицы, она только и ждёт.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 4 дня назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 5 дней назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 6 дней назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Спорт 1 час назад

Россиянин получил золото в толкании ядра на Паралимпиаде и установил новый рекорд

Шоу-бизнес 11 часов назад

"Это ковид!" После возвращения из отпуска Елена Ваенга напугала поклонников странным посланием

Шоу-бизнес 12 часов назад

"Не верим!" Поклонники и коллеги назвали свадьбу Прохора Шаляпина фарсом

Культура и ТВ 13 часов назад

"Не говорите, что я болен, скажите, что репетирую": Иван Краско идёт на поправку

Туризм 17 часов назад

Не Турцией единой. Топ-5 самых бюджетных направлений отдыха в сентябре

Туризм 18 часов назад

Кабо-Верде - наш?

Шоу-бизнес 18 часов назад

Группа ABBA 2 сентября представит новые песни и отправится в голограммный тур

Шоу-бизнес 19 часов назад

Оскар Кучера о скандале с Кудрявцевой: "Лера в суматохе выдала шутку, не подумав"

Культура и ТВ 1 день назад

"Оставь мир позади": шестеро в Конце света

Шоу-бизнес 1 день назад

Полная "дичка"! Утяшева и Воля путешествуют в доме на колесах

Спорт 1 день назад

Россияне выиграли прошедший в Москве чемпионат мира по пляжному футболу

Шоу-бизнес 1 день назад

"Поведение истерички": Публика осудила режиссера "Чикатило", оскорбившего Леру Кудрявцеву

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не стало моего ребеночка!" Ольга Зарубина плачет из-за большой трагедии

Культура и ТВ 1 день назад

Почему сериал "Коса" не лучше "Метода" и "Хрустального"

Культура и ТВ 1 день назад

Внебрачный сын Петрухи из "Белого солнца пустыни" нашёл сестру

Туризм 1 день назад

Названы вещи, сильнее всего раздражающие туристов в российских регионах

Культура и ТВ 2 дня назад

Умер народный артист, актер из сериала "Ментовские войны" Роман Громадский

Шоу-бизнес 2 дня назад

Журналиста Юрия Дудя вызвали в суд из-за интервью с Тимой Белорусских

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика