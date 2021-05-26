Высохла из-за Прилучного: поклонники пришли в ужас от вида Мирославы Карпович
Пока одни обсуждали располневшего Павла Прилучного, другие обратили внимание на его худеющую на глазах возлюбленную
Пока одни поклонники обсуждали располневшего Павла Прилучного, другие обратили внимание на его худеющую на глазах спутницу.
На днях 35-летняя актриса Мирослава Карпович выложила фото, на котором выглядит болезненно худой, и сообщила, что во время усталости принимает витамины и делает себе иммунокорректирующие капельницы.
Это, по словам «папиной дочки», помогает ей выглядеть свежо и бодро после изнурительных перелетов и гастролей. Также Карпович рассказала, что она постоянно увлажняет кожу, чтобы сохранять сияющее свежее лицо.
В конце своего мотивирующего поста Мирослава зачем-то написала: «Помните, надо быть всегда в форме, даже если вы лохматы».
Подписчики актрисы пришли в легкое замешательство: с фото на них смотрела изможденная женщина, которая фактически довела себя до истощения и выглядит гораздо старше своих лет, да еще делает странные намеки и периодически пишет о том, как это неприятно – ошибаться в людях.
Невеселые философские мысли вкупе со стремительным похуданием многих навели на мысли, что отношения с Прилучным у Карпович не заладились, вот она и сохнет от нервов. Да и с чего бы им быть идеальными, если Павел – далеко не паинька, характер у него сложный, и, как отметила одна из подписчиц Мирославы, «если Вы хотели апельсиновый сок, не надо было брать томат. Ваши ожидания не совпали с реальностью».
Карпович с этим предположением спорить не стала и грустно заметила: «От одной мудрой женщины я тоже слышала такое: она сказала: «Я просто хотела видеть яйцо Фаберже, хотя это был ночной горшок».
Таке Мирослава периодически делится своими размышлениями о счастье, сообщая, что «счастливая жизнь – вовсе не обязательно еще и легкая жизнь».
– Порою настают времена, когда быть счастливым очень и очень непросто, – написала актриса в своем Instagram. – Усвойте полученный урок и двигайтесь вперед. И не позволяйте неприятностям опечалить вас слишком уж надолго, ведь счастье – это не что-то готовое, что легко можно найти.
Словом, похоже, не все в отношениях пары гладко и ровно. Это, кстати, заметили и светские сплетники, напророчив влюбленным скорое расставание.
– Кости, дряблая кожа, сморщенное всё, будто женщине глубоко за 50, – прокомментировала перемены во внешности актрисы блогер Лена Миро. – Пашка тормозить не станет – посмотрит на нездоровые кости и быстренько снова убежит под уютный бочок своей Мученицы, она только и ждёт.
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Рубрика: Шоу-бизнес