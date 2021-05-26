Высохла из-за Прилучного: поклонники пришли в ужас от вида Мирославы Карпович

Пока одни поклонники обсуждали располневшего Павла Прилучного, другие обратили внимание на его худеющую на глазах спутницу.

На днях 35-летняя актриса Мирослава Карпович выложила фото, на котором выглядит болезненно худой, и сообщила, что во время усталости принимает витамины и делает себе иммунокорректирующие капельницы.

Это, по словам «папиной дочки», помогает ей выглядеть свежо и бодро после изнурительных перелетов и гастролей. Также Карпович рассказала, что она постоянно увлажняет кожу, чтобы сохранять сияющее свежее лицо.

В конце своего мотивирующего поста Мирослава зачем-то написала: «Помните, надо быть всегда в форме, даже если вы лохматы».

Подписчики актрисы пришли в легкое замешательство: с фото на них смотрела изможденная женщина, которая фактически довела себя до истощения и выглядит гораздо старше своих лет, да еще делает странные намеки и периодически пишет о том, как это неприятно – ошибаться в людях.

Невеселые философские мысли вкупе со стремительным похуданием многих навели на мысли, что отношения с Прилучным у Карпович не заладились, вот она и сохнет от нервов. Да и с чего бы им быть идеальными, если Павел – далеко не паинька, характер у него сложный, и, как отметила одна из подписчиц Мирославы, «если Вы хотели апельсиновый сок, не надо было брать томат. Ваши ожидания не совпали с реальностью».

Карпович с этим предположением спорить не стала и грустно заметила: «От одной мудрой женщины я тоже слышала такое: она сказала: «Я просто хотела видеть яйцо Фаберже, хотя это был ночной горшок».

Таке Мирослава периодически делится своими размышлениями о счастье, сообщая, что «счастливая жизнь – вовсе не обязательно еще и легкая жизнь».

– Порою настают времена, когда быть счастливым очень и очень непросто, – написала актриса в своем Instagram. – Усвойте полученный урок и двигайтесь вперед. И не позволяйте неприятностям опечалить вас слишком уж надолго, ведь счастье – это не что-то готовое, что легко можно найти.

Словом, похоже, не все в отношениях пары гладко и ровно. Это, кстати, заметили и светские сплетники, напророчив влюбленным скорое расставание.

– Кости, дряблая кожа, сморщенное всё, будто женщине глубоко за 50, – прокомментировала перемены во внешности актрисы блогер Лена Миро. – Пашка тормозить не станет – посмотрит на нездоровые кости и быстренько снова убежит под уютный бочок своей Мученицы, она только и ждёт.