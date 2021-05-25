"Сил на несколько лет вперед": Манижа хочет вернуться на "Евровидение" ведущей

Певица Манижа вернулась в Москву из Роттердама, где заняла девятое место на «Евровидении». В аэропорту звезду встречали десятки поклонников, среди которых оказались наши корреспонденты.

В ожидании Манижи ее фанаты рассказывали: на «Евровидении» артистка могла и не выступить. А все из-за того, что во время подготовки к финальному выступлению потеряла собственную аккредитацию – без нее артистов на сцену не выпускают. Российской делегации пришлось приложить немало усилий, чтобы Манижа все-таки спела. Своим результатом артистка осталась довольна.

– Я себя чувствую очень круто! – заявила звезда. – Я пережила эти три сложных месяца. И сейчас чувствую огромное количество сил. Мне кажется, их на несколько лет вперед хватит.

В Москве звезду встречали криками «Ура». С поклонниками артиста держалась на отдалении и во время общения не снимала защитную маску. Фанаты спрашивали, планирует ли она штурмовать «Евровидение» во второй раз. Манижа ответила: ни в коем случае.

– Я больше не хочу, – заявила артистка. – Поеду только в том случае, если меня позовут ведущей или же предложат сделать классную коллаборацию. Потому что на «Евровидении» мне понравилось. Мы все очень подружились. Семья «Евровидения» меня искренне приняла.