"Не выдержал славы": Милохин после "Пусть говорят" круто изменил жизнь

Несколько месяцев вся страна переживала за судьбу Ильи Милохина, который в студии «Пусть говорят» впервые встретился с родной матерью. После выхода программ Илья вмиг стал знаменитым.

Впрочем, слава блогеру счастья не принесла. Милохин вновь стал употреблять запрещенные препараты, а потом и вовсе уехал из Москвы.

– Я думаю, что он не выдержал славы, – вздыхает продюсер Ильи Мария Погребняк. – У него была очень активная жизнь: съемки, концерты, фотосессии. Виктор Яковлевич Дробыш лично пригласил его в группу. Казалось, живи и радуйся!

Но Илья попал в дурную компанию, которая предложила ему попробовать и началось все заново. Илья же и раньше употреблял. Но я его вылечила. А потом влияние компании сыграло свою шутку.

Те, кто употребляет, как размышляют? Вроде зарабатывает неплохие деньги, а ну-ка давай подкатим к нему, тем более что у него уже был грешок. Вот и подсадили!

Сейчас Милохин живет во Владивостоке. И пытается вновь начать трезвую жизнь. Тем более что в последнее время у него появился стимул.

– После «Пусть говорят» у него появилась любимая девушка, – рассказывает Мария. – Она на два года младше Ильи. Хорошая девочка. Они познакомились в Интернете. Сейчас Илья живет с ней. У девочки хорошая, благополучная семья. Ее родители тоже помогают Илье.

По словам Марии, не исключено, что дело близится к свадьбе.

– Он мне сам говорил: «Я так хочу приходить домой и чтобы меня встречала моя любимая девушка, готовила бы мне еду, заботилась обо мне», – говорит Мария. – Поэтому я желаю им счастья. И очень хочу, чтобы Илья вылечился.

Интервью с Марией Погребняк о состоянии Ильи читайте в ближайшее время на нашем сайте.