Российские телезрители "Евровидения 2021" "прокатили" молдавскую подопечную Киркорова

Присутствие профессиональных жюри не спасает конкурс «Евровидение» от странного и тенденциозного распределения баллов между странами. В частности, молдавское и болгарское профессиональные жюри дали соответственно Болгарии и Молдавии по 12 баллов.

Известно, что уроженец Болгарии Филипп Киркоров продюсировал в этом году участницу от Молдавии Наталью Гордиенко. Молдавскую артистку активно пиарили в России, и даже ведущие эфира Евровидения на «Первом канале» Юрий Аксюта и Яна Чурикова не удержались от того, чтобы намекнуть во время выступления Гордиенко о том, что неплохо бы поддержать подопечную Киркорова.

Российские телезрители отреагировали на призыв слабо, дав ей всего три балла. Так что, нескончаемые благодарности россиянам и безумная радость, которую продемонстрировали Наталья и Филипп в эфире «Первого канала» после финала, относились исключительно к профессиональному жюри нашей страны.

Оно, состоявшее из Леонида Гуткина, Аллы Сигаловой, Юлии Волковой и Леонида Руденко, сочло, что из всех 26 выступлений самым профессиональным был именно номер Молдавии. Так же поступило болгарское жюри, получив «ответочку» из Кишинева.

России в молдавской экспертной табели о рангах пришлось подвинуться на второе место (10 баллов от их жюри). Компенсация пришла через sms-голосование: там Россия у молдаван первая. Болгарские же телезрители не дали Молдавии ничего, как и молдавские Болгарии.

Не слишком красиво голосования «профессионалов» выглядели и у Греции с Кипром: соседи и практически земляки выдали друг другу по 12 баллов. Чуть более симпатично поступило жюри Сан-Марино: родную Италию поставили все-таки на второе место, отдав пальму первенства Франции.

Не слишком наглел и балканский блок: разве что македонское жюри поставило Сербии 12 баллов по соседству. Но сербам добавили баллов телезрители стран бывшей Югославии: по 12 от Хорватии, Македонии и Словении. Все они не прошли в финал.