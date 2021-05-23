"Дважды горько!": Дочери Евгения Кафельникова и Аркадия Новикова вышли замуж

Сразу две звездные свадьбы украсили эти выходные. Во-первых, появилась информация о том, что певца Федука и дочку известного ресторатора Аркадия Новикова Сашу видели выходящими из ЗАГСа в Барвихе. Во-вторых, дочка теннисиста Леся Кафельникова выложила пост в подвенечном платье и сообщила о том, что вышла замуж.

22-летняя Кафельникова сообщила, что теперь она наверняка знает, как чувствовала себя диснеевская принцесса, когда нашла своего принца, в очередной раз признавшись в любви к своему новоиспеченному мужу – бизнесмену Георгию Петришину. Неизвестно, была ли диснеевская принцесса беременна, как Алеся, но, судя по округлившемуся животику, девушка родит в ближайшие месяцы. Поклонники и родня Леси облегченно вздохнули: по крайней мере ребенок родится в официальном браке.

Алеся Кафельникова

Интересно, что сама Леся до сих пор опровергает слухи о беременности, хотя подписчики уже неоднократно видели ее в сториз подруг в мешковатых платьях и с животом.

Первыми Кафельникову поздравили Наталья Водянова, Яна Рудковская, Лена Перминова и Лиза Пескова. Отец модели Евгений Кафельников ограничился красноречивым лайком. Неизвестно, увидим ли мы фотосессию с бракосочетания – ведь, если невеста на последних сроках беременности, скрыть это будет невозможно.

"Поверить не могу!», «Не может быть!», «А вдруг она сменит фамилию и станет Петришиной?» – не могли оправиться от шока поклонники. Но было немало и тех, кто заметил, что этого стоило ожидать, особенно, если девушка готовится стать мамой.

Свадьба фуд-блогера Саши Новиковой тоже стала неожиданностью для фанатов. Еще в начале мая они заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо и были готовы к тому, что свадьба вот-вот случится. Но чтобы вот так – инкогнито и без предупреждения…

Саша Новикова и Федор Инсаров aka Федук

С музыкантом Федуком Саша познакомилась в 2019 году и с тех пор не расставалась. Пару называли одной из самых красивых и романтичных в шоу-бизнесе. Они неоднократно проводили отдых с папой Саши Аркадием Новиковым, который, судя по всему, давно одобрил выбор дочери. И если слухи об их бракосочетании правда, искренне присоединяемся к поздравлениям!