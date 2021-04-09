Алеся Кафельникова показала округлившийся живот на фоне слухов о беременности

Слухи о беременности 22-летней модели, которая встречается с бывшим возлюбленным Светланы Ходченковой, 35-летним бизнесменом Георгием Петришиным, появились чуть более месяца назад, когда об этом во всеуслышание заявила светская львица Надя Сказка.

Поклонники Кафельниковой также заметили ее внезапно увеличившуюся грудь и обилие «домашних» фотографий, на которых эксцентричная некогда девушка умиротворенно готовит еду для любимого.

Начала Алеся и публично признаваться в нежных чувствах к Петришину, называя его любовью всей своей жизни и выражая готовность встретить с ним старость.

«Я живу сегодняшним днем!» – призналась Алеся. И, судя по ее бурной личной жизни и непростому характеру, это действительно так. Особенно, если слухи о беременности подтвердятся.

Сама Алеся на вопросы журналистов лишь отмахивается, делая удивленное лицо.

Однако на последнем видео в ее блоге четко виден внушительный живот, который, похоже, уже не скрыть. Вряд ли стройная девушка могла так быстро поправиться без причины.

Фото: Instagram

Интересно, как отреагирует на новость о появлении наследника папа Алеси, знаменитый теннисист Евгений Кафельников. Ведь на сегодняшний день его дочь входит в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes, и беременность может надолго приостановить модельную карьеру девушки.

Или личное счастье важнее карьеры?