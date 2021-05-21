"Узнать невозможно!" 60-летний Селин отказался от пластических операций

Знаменитый Дукалис из «Убойной силы», актер Сергей Селин в марте нынешнего года отметил 60-летний юбилей. А на днях появился в Москве на премьере сериала «Регби».

На красной дорожке актер много шутил и делился новостями из жизни. Впрочем, не все его сразу признался.

– Как же он постарел! – удивлялись две рядом стоявшие девушки. – Узнать невозможно!

На лице Селина действительно много морщин. В его случае многие знаменитости прибегают к услугам пластических хирургов. Впрочем, сам Селин уверил: пока к пластике он прибегать не собирается.

– Я ничего не делаю, – говорит Сергей. – Думаю, что время еще не пришло. Если будет реально необходимо, сделаю пластику. А вот женщинам советую. Хотя мне женщины с пластикой не нравятся. Стареть надо красиво. Особенно нам, артистам. В каждом возрасте появляются другие роли.

Неправильно, когда Джульетту играют 40-летние актрисы. Или когда 60-летние – Гамлета. Мне кажется, это очень неверно.

Впрочем, были и те, кого Селин вдохновил. Среди них – звезда ТНТ Александра Кошкина.

– Сергей – настоящий мужик, - считает Саша. – От него прямо пахнет сексом! Я лично это сразу почувствовала! При всем этом он – примерный семьянин. У него трое детей! Думаю, нашим мужчинам стоит брать с него пример.