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YouTube-канал Евровидения перезалил эфир 2019 года, вырезав демонстрацию флага Палестины

Шоу-бизнес
00:00, 20 мая 2021

YouTube-канал Евровидения перезалил эфир 2019 года, вырезав демонстрацию флага Палестины
Скриншот с видео на YouTube
Скриншот с видео на YouTube

Поклонники исландской группы Hatari в твиттере обратили внимание, что официальный YouTube-канал конкурса «Евровидение» перезалил все эфиры музыкального мероприятия в 2019 году, но вырезали один эпизод. 

Речь идет о фрагменте, где получившие 12 баллов исландцы Hatari, появляются в кадре и разворачивают палестинский флаг в знак протеста против военной агрессии Израиля на территории ближневосточного государства. Напомним, «Евровидение-2019» проходило в Тель-Авиве.

«Я и не удивляюсь, учитывая, что Израилю все еще разрешено участвовать в конкурсе, пока они совершают военные преступления в Палестине, и что марокканская нефть, производимая в Израиле, является официальным спонсором Евровидения в этом году», — пишет пользовательница под ником Aoife.

Блогерша уточнила, что до сих пор аккаунт «Евровидения» никогда не редактировал прямые эфиры, но в случае с исландцами сделали исключение. Вместе с тем она напоминает, что конкурс появился после Второй мировой войны, чтобы объединять страны, но организаторы игнорируют военную агрессию Израиля.

До этого у солистов группы уже отнимали флаги Палестины перед выходом в прямые эфиры. В итоге за демарш во время голосования оргкомитет конкурса оштрафовал транслятора из Исландии, но решил не исключать страну из списка участников в следующем году.

По возвращении с Евровидения Hatari первым делом записали новый трек и сняли клип с палестинским ЛГБТ-активистом Башаром Мурадом.

Теги: #Евровидение

Рубрика: Шоу-бизнес

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Скриншот с видео на YouTube

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