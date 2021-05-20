YouTube-канал Евровидения перезалил эфир 2019 года, вырезав демонстрацию флага Палестины

Поклонники исландской группы Hatari в твиттере обратили внимание, что официальный YouTube-канал конкурса «Евровидение» перезалил все эфиры музыкального мероприятия в 2019 году, но вырезали один эпизод.

Речь идет о фрагменте, где получившие 12 баллов исландцы Hatari, появляются в кадре и разворачивают палестинский флаг в знак протеста против военной агрессии Израиля на территории ближневосточного государства. Напомним, «Евровидение-2019» проходило в Тель-Авиве.

Yesterday the official Eurovision channel on YouTube put up the whole 2019 show again and guess what- they cut OUT the part where Hatari showed the Palestinian flags... Wow Eurovision, we get your message loud and clear. If you won’t show it, we will #Eurovision #FreePalestine🇵🇸 pic.twitter.com/7Qo9JaA4Fw — Aoife🇵🇸 #SaveSheikhJarrah (@aoifedevirgo) May 16, 2021

«Я и не удивляюсь, учитывая, что Израилю все еще разрешено участвовать в конкурсе, пока они совершают военные преступления в Палестине, и что марокканская нефть, производимая в Израиле, является официальным спонсором Евровидения в этом году», — пишет пользовательница под ником Aoife.

Блогерша уточнила, что до сих пор аккаунт «Евровидения» никогда не редактировал прямые эфиры, но в случае с исландцами сделали исключение. Вместе с тем она напоминает, что конкурс появился после Второй мировой войны, чтобы объединять страны, но организаторы игнорируют военную агрессию Израиля.

До этого у солистов группы уже отнимали флаги Палестины перед выходом в прямые эфиры. В итоге за демарш во время голосования оргкомитет конкурса оштрафовал транслятора из Исландии, но решил не исключать страну из списка участников в следующем году.

По возвращении с Евровидения Hatari первым делом записали новый трек и сняли клип с палестинским ЛГБТ-активистом Башаром Мурадом.