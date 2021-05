YouTube-канал Евровидения перезалил эфир 2019 года, вырезав демонстрацию флага Палестины

Поклонники исландской группы Hatari в твиттере обратили внимание, что официальный YouTube-канал конкурса «Евровидение» перезалил все эфиры музыкального мероприятия в 2019 году, но вырезали один эпизод.

Речь идет о фрагменте, где получившие 12 баллов исландцы Hatari, появляются в кадре и разворачивают палестинский флаг в знак протеста против военной агрессии Израиля на территории ближневосточного государства. Напомним, «Евровидение-2019» проходило в Тель-Авиве.

Yesterday the official Eurovision channel on YouTube put up the whole 2019 show again and guess what- they cut OUT the part where Hatari showed the Palestinian flags... Wow Eurovision, we get your message loud and clear. If you won’t show it, we will #Eurovision #FreePalestine🇵🇸 pic.twitter.com/7Qo9JaA4Fw