Оргкомитет "Евровидения" оштрафовал Исландию за палестинский флаг

Организационный комитет международного конкурса «Евровидение» оштрафовал исландского транслятора за политическое выступление их участников на конкурсе в 2019 году. Об этом сообщает The Times of Israel.

В мае группа Hatari, представлявшая Исландию на «Евровидении», во время подведения итогов финального голосования развернула шарфы с палестинским флагом. До этого организаторы отняли у участников группы полноразмерные флаги перед выходом на сцену. Этот жест музыканты выполнили в знак протеста против военного израильского присутствия в Палестине. Напомним, в этом году конкурс проводился в Тель-Авиве.

Тогда под петицией о дисквалификации Исландии в 2020 году за нарушение правил конкурса подписались почти 37 тысяч человек. Представителей скандинавской страны обвиняли в «большом неуважении к атмосфере конкурса и принимающей стране», писали «РИА Новости».

Правила конкурса запрещают политические высказывания во время эфира. Но организаторы решили не дисквалифицировать страну, а оштрафовать. Европейский вещательный союз не оглашает сумму штрафа.

После песенного конкурса группа Hatari отправилась в мировой тур. 16 ноября состоится их выступление в Москве.