"Садальский – неисправимый лгун": Селин рассказал о свадьбе Стаса с Максаковой

В Москве прошла светская премьера спортивной драмы Ильи Куликова «Регби». Посмотреть первые серии пришли многие знаменитости, включая Алену Водонаеву, Владимира Стеклова, Михаила Грушевского. Появился на красной дорожке и знаменитый Сергей Селин, исполнивший в «Регби» одну из главных ролей.

В Москву Селин приехал из Петербурга и находился в приподнятом настроении.

– Я подсчитал: за время своей карьеры в Москве провел 12 лет, – рассказал артист. – К счастью, сейчас можно сюда быстро добраться. Пять часов на поезде и ты уже тут.

Корреспонденты Sobesednik.ru поинтересовались у Селина насчет грядущей свадьбы 80-летней Людмилы Максаковой и Стаса Садальского. На днях Стас заявил, что Людмила Васильевна, устав от одиночества, сама предложила ему пойти в ЗАГС. Впрочем, поздравлять артистов с грядущим бракосочетанием Селин не торопится.

Сергей Селин

– Стас врет, – заявил Селин. – Я думаю, не стоит обращать на него внимания.

– Стас – неисправимый лгун. Лучше сказать по-другому: он – неисправимый фантазер. Это даже точнее.

Хотя мне он очень нравится. Пусть таким и остается в свои 70 лет!

Сам Сергей сейчас счастлив во втором браке, в котором воспитывает двоих детей: 9 и 11 лет.