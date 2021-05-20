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"Пора галерею открывать": Тарзан завязал со стриптизом и начал писать картины

Шоу-бизнес
23:20, 20 мая 2021

"Пора галерею открывать": Тарзан завязал со стриптизом и начал писать картины
Фото в статье: Instagram
Фото в статье: Instagram

После громкого скандала с изменой и бурного примирения супруг певицы Наташи Королевой решил остепениться и нашел для себя более спокойное занятие, чем танцы обнаженным. Сергей Глушко оказался отличным художником и уже презентовал несколько полотен своим друзьям и родным. Похоже, совсем скоро стриптизер начнет устраивать выставки и писать картины на заказ.

– О том что мой муж круто рисует, я только слышала от его друзей и родителей, но никогда не видела, – призналась Королева. – И вот через 20 лет совместной жизни я воочию убедилась. И это действительно очень круто! Думаю, стоит открывать мастерскую и принимать заказы.

Глушко также признался, что пишет картины полностью обнаженным, что добавило его новому увлечению особой пикантности.

Так Тарзан написал портрет любимой тещи и лично вручил его. Мама Люда пришла в полный восторг и призналась, что ждала такого шикарного подарка целых 20 лет.

– До этого надо было дожить, – не могла сдержать радости 75-летняя Людмила Порывай. – Это я?

Я на этом портрете не блондинка, я не брюнетка, я не бизе, не шоколад, я – просто дерзкая кокетка, в крови которой сладкий яд!

Поклонники тоже не ожидали, что Тарзан умеет так здорово писать маслом.

«Я слов подобрать не могу, чтобы выразить свой восторг», «Вам бы свою галерею открыть!», «Потрясающе!», «Он ещё и рисует… Творческий человек, интересный», – писали восторженные отзывы комментаторы.

И действительно, картины, которые выставил Глушко в своем блоге, выполнены очень профессионально. Не исключено, что, завязав со стриптизом, 51-летний танцор начнет всерьез зарабатывать живописью.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Тарзан #новости шоу-бизнеса #новости звезд #Наташа Королёва

Рубрика: Шоу-бизнес

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