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Анна Семенович начала слышать голос Вселенной после панических атак

Шоу-бизнес
23:54, 20 мая 2021

Анна Семенович начала слышать голос Вселенной после панических атак
Фото в статье: Instagram
Фото в статье: Instagram

41-летняя певица Анна Семенович рассказала о том, как в свое время ей удалось победить депрессию и жуткий стресс. Все началось во время работы в группе «Блестящие», когда звезде эстрады приходилось работать ежедневно без выходных и перерывов.

В какой-то момент Анна поняла, что уже не чувствует радости жизни и ни от чего не получает удовольствия. Ей приходилось гастролировать и параллельно сниматься в шоу «Звезды на льду».

«У меня начались панические атаки, бессонница и вечно плохое настроение, – не стала скрывать Семенович. – Именно тогда я ушла из группы «Блестящие», мой организм уже не выдерживал таких нагрузок. На сон и отдых просто не оставалось времени. Тогда я поняла, что надо что-то менять. И я сказала себе: «СТОП!»

Звезда научилась баловать себя, делать что-то, что доставляет ей удовольствие и… слышать подсказки Вселенной.

«Если кому-то из вас знакомо это состояние, или вы словили безразличие к жизни и вас преследует усталость, ОСТАНОВИТЕСЬ, – призвала певица своих подписчиков. – Найдите время на удовольствия, дайте себе возможность выдохнуть. Подумайте, а может, пора начать все сначала?»

«Таким образом Вселенная разговаривает с вами, она вам четко говорит: «Милый друг, ты заблудился и идёшь мимо счастья».

Сейчас Семенович буквально брызжет позитивом: каждое ее видео наполнено улыбками и смехом. Звезда без конца повторяет, как любит себя и как ей нравится жить. Такому позитивному взгляду на мир и впрямь стоит поучиться!

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Семенович #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото в статье: Instagram

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