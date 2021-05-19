"Муж подселит гастарбайтеров": у Любы Успенской могут появиться неожиданные соседи

Конфликт в семье Любови Успенской продолжает набирать обороты. Муж певицы Александр Плаксин решил разделить совместно нажитое имущество. Он требует ровно половину от всего, чем владеет звезда.
Из-за разборок с мужем в роскошном доме певицы могут поселиться гастарбайтеры. Этого не исключает известный частный детектив Максим Заболотный, сотрудничавший со звездой шансона.
– Имущество у Плаксина и Успенской солидное, – говорит Максим. – Это большая квартира в Москве, недвижимость в элитном районе Лос-Анджелеса, а также загородный дом на Новой Риге, элитный автомобиль стоимостью 28 миллионов рублей. Все это придется делить.
– По опыту своей работы могу сделать вывод: муж Любови Залмановны будет добиваться своего любыми путями и отравлять жизнь певице и их дочери. Вплоть до того, что может вселить гастарбайтеров.
По закону имеет полное право, так как своей частью общей недвижимости может распоряжаться как угодно.
Успенская уже наняла хороших адвокатов, которые защищают ее интересы в суде.
– По имеющейся информации, Александр пока не может появиться в России, потому что он не выездной, – рассказывает Максим.
Королева шансона не скрывает: она сильно переживает из-за происходящего. Успенская призналась, что бывший муж хочет ее уничтожить. И делает все для этого.
– Я думаю, что ей удастся выстоять, – продолжает Максим. – Главное, чтобы ее окружение не помешало. Она очень зависима от тех людей, кто находится в данный момент рядом с ней. И это порой негативно влияет на ее дела. Но она сильная – я убедился в этом, когда у нее пропала дочь.