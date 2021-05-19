"Муж подселит гастарбайтеров": у Любы Успенской могут появиться неожиданные соседи

Конфликт в семье Любови Успенской продолжает набирать обороты. Муж певицы Александр Плаксин решил разделить совместно нажитое имущество. Он требует ровно половину от всего, чем владеет звезда.

Из-за разборок с мужем в роскошном доме певицы могут поселиться гастарбайтеры. Этого не исключает известный частный детектив Максим Заболотный, сотрудничавший со звездой шансона.

– Имущество у Плаксина и Успенской солидное, – говорит Максим. – Это большая квартира в Москве, недвижимость в элитном районе Лос-Анджелеса, а также загородный дом на Новой Риге, элитный автомобиль стоимостью 28 миллионов рублей. Все это придется делить.

– По опыту своей работы могу сделать вывод: муж Любови Залмановны будет добиваться своего любыми путями и отравлять жизнь певице и их дочери. Вплоть до того, что может вселить гастарбайтеров.

По закону имеет полное право, так как своей частью общей недвижимости может распоряжаться как угодно.

Максим Заболотный // Фото: личный архив

Успенская уже наняла хороших адвокатов, которые защищают ее интересы в суде.

– По имеющейся информации, Александр пока не может появиться в России, потому что он не выездной, – рассказывает Максим.

Королева шансона не скрывает: она сильно переживает из-за происходящего. Успенская призналась, что бывший муж хочет ее уничтожить. И делает все для этого.

– Я думаю, что ей удастся выстоять, – продолжает Максим. – Главное, чтобы ее окружение не помешало. Она очень зависима от тех людей, кто находится в данный момент рядом с ней. И это порой негативно влияет на ее дела. Но она сильная – я убедился в этом, когда у нее пропала дочь.