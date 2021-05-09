Алексей Панин снял от счастья трусы, получив вид на жительство в Испании

Похоже, сбежавший из России актер и любитель эпатажа исчерпал все инфоповоды, поэтому для привлечения интереса подписчиков решил использовать то, что «зайдет» наверняка: снова снял трусы. При этом, если раньше не блещущий атлетизмом мужчина делал это исключительно на нудистом пляже, то теперь решил явить себя миру прямо городской парковке в Терревьехе.

Всего пару дней назад ему с дочерью выдали резиденцию на жительство в Испании, и видимо поэтому Алексей решил, что скрывать ему больше нечего. А всем «непонимающим» пояснил, что именно так он представляет себе свободу, и уверил, что ходить без трусов в Испании – обычное дело.

«В кафе, на улицах и на пляже люди спокойно живут как хотят. Никто не говорит «здесь же дети»! Дети тоже голые. Все счастливы!!!!» – написал Панин в посте.

Комментаторы тут же поделились на два лагеря: одни назвали раскрепощенного актера молодцом и смельчаком, другие искренне удивились, почему испанцы вдруг начали ходить голышом, ведь еще недавно они так не делали.

«Ну без трусов там никто не ходит», «Человек нашел свой мир», «Зачем вы на парковке сняли трусы?», «А можно фото идущих по улице голых испанцев? Интересно было бы посмотреть», – наперебой писали подписчики.

Нашлись и те, кто предположил, что у Алексея закончились деньги, а также искренне интересовались, есть ли у 43-летнего актера другие успехи в Испании, кроме хождения без нижнего белья.

Однако главный вопрос, который интересовал многих: кто делал этот эротический снимок, уж не дочка ли актера? Судя по образу жизни самого Панина, 14-летнюю Анюту уже трудно чем-то удивить. Однако каждый раз подписчики призывают Алексея поберечь психику подростка. Свобода свободой, но все должно быть в меру.

Сам Панин неоднократно называл тех, кто его осуждает, закомплексованным людьми, которые не познали вкус свободы.