Грабила аптеку, ела сердце змеи: Глюк’oza рассказала о самых безумных поступках

Певица Глюк’оза сейчас – настоящая леди. Она отличается изысканным вкусом и женственностью. Однако так было не всегда. Артистка призналась, что раньше была настоящей оторвой и даже состояла на учете в правоохранительных органах. Подробности – в материале Sobesednik.ru.

Недавно в Москве состоялась премьера фильма «Прабабушка легкого поведения». Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя Глюк’ozы) сыграла в картине обаятельную возлюбленную героя Александра Реввы – харизматичного мошенника и авантюриста. Представляя фильм, Глюк’oza рассказала, что когда-то и сама была не прочь поиграть с огнем в поисках острых ощущений.

– Я с детства стояла на учете в детской комнате милиции. Была грозой нашего района, потому что постоянно что-то вытворяла, – призналась 34-летняя артистка. – Однажды мы с друзьями позвонили в наше 58-е отделение милиции и сказали, что заложили в их здание бомбу. Правда, нас быстро поймали, так как звонили мы из школы и звонок быстро отследили.

А еще мы как-то ограбили ветеринарную аптеку. Не знаю, зачем мы это сделали – ни у меня, ни у моих друзей даже животных дома не было. Мы вытащили оттуда какие-то банки, бутылки, корм. В тот раз нас тоже быстро разоблачили, и мы все вернули.

С возрастом певица научилась получать необходимые ей эмоции благодаря своей профессии. Правда, достаточно смелые поступки время от времени совершает и сейчас.

– Вот была на Бали, съела сердце змеи, – продолжает Глюк’oza. – Это был целый ритуал. Если ты съедаешь сердце змеи, это значит, что ты обретаешь еще одну жизнь.

Наталья – мама двоих дочерей – 14-летней Лидии и девятилетней Веры. Старшая уже пошла по стопам звездной родительницы. Она с раннего детства увлекается музыкой, сама пишет песни и выступает под псевдонимом LIDUS. Но на этом схожесть с мамой у Лидии не заканчивается – она тоже не отличается примерным характером. В прошлом году девочку отчислили из престижной школы за нарушение дресс-кода и неординарность.

– Сейчас у нас уже третья школа, – говорит Чистякова-Ионова. – Не все учебные заведения готовы принимать творческих деток, особенно с бунтарским характером. Поэтому не каждая школа подходила Лиде. Но сейчас она счастлива.

Однако несмотря на это, Глюк’oza считает, что до нее в детстве дочери еще далеко.

– Со мной было намного больше проблем, – констатирует певица. – Мы были более отвзяными, более предоставлены самим себе. Сейчас наши дети все-таки больше на виду. А еще благодаря соцсетям, где они многое выкладывают, у родителей появилась возможность за ними лучше присматривать. Но все равно многие вещи родители, конечно же, узнают последними.