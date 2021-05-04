"Не мой человек": Бабкина рассказала, как ушла от первого мужа после аварии сына

В программе «Сегодня вечером» Надежда Бабкина вспомнила, каким образом страшная трагедия помогла ей поверить в Бога и уйти от мужа.

71-летняя певица рассказала, как 29 лет назад ее единственный сын попал в аварию и оказался на грани жизни и смерти. Дело было весной, к ней домой пришли гаишники и сообщили, что Данила госпитализирован. Не помня себя от шока, Бабкина начала спешно одеваться и даже надела колготки на голову. Муж Бабкиной в тот момент был дома, но никак не отреагировал на страшную новость и даже не поехал в больницу.

– Я увидела своего сына, лежащего на полу в крови, – со слезами на глазах поведала певица. – Я кричала. Я не была Надеждой Бабкиной, я была матерью, я орала... Это была жутчайшая авария.

Будучи десятиклассником, сын Бабкиной ночью отправился кататься на машине с одноклассниками. Мальчик, который был за рулем, не справился с управлением, и машина угодила в дерево.

Спустя почти 30 лет Бабкина вспоминает, как прямо в больнице почувствовала в себе «мощнейшую божественную силу» и она как будто бы вошла в тело сына. Мальчик сказал ей: «Мама, мне плохо, забери меня отсюда!» – и она пообещала его спасти.

– Речь шла о трепанации черепа, – со слезами на глазах призналась Надежда Георгиевна. – Слава тебе, Господи, этого не случилось.

Певица рассказала, как она жила в больнице рядом с сыном, пока тот был в коме, мыла полы в палате, ухаживала за другими детьми, готовила еду... Но, к счастью, сын выкарабкался. Сейчас он счастливо женат и воспитывает троих детей.

– Потом у меня с мужем не заладилось по причине, что он не так отреагировал по отношению к сыну, – призналась Бабкина. – И для себя сказала: «Это не мой человек. Я не могу с ним находиться долго!» И все, и рассталась.

А своего второго мужа Евгения Гора она встретила после посещения старца, который напророчил ей счастье. Через две недели после визита она встретила Гора и прожила с ним 18 лет.