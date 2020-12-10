"Клеточная терапия творит чудеса": помолодевшая Надежда Бабкина заставила фанатов заподозрить "неладное"

Известная российская певица Надежда Бабкина довольно активно ведет социальные сети и охотно делится с поклонниками интересными новостями из своей жизни и творческой деятельности. Не так давно 70-летняя артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram видеозапись с поздравлениями в адрес соведущего по программе «Модный приговор» Александра Васильева, отметившего 62-летие.

«Удивительный человек! Искусствовед, полиглот, замечательный преподаватель и историк моды. Жил во многих странах, изучал их историю, моду, традиции. Давайте вместе поздравим нашего любимого телеведущего», – отметила артистка в своем обращении.

Впрочем, поклонников Надежды Георгиевны в большей степени привлекли не ее трогательные слова в адрес именинника, а то, насколько помолодевшей выглядит артистка в свои годы, многие даже заподозрили, что время для Бабкиной идет вспять. И в самом деле, для записи этого ролика исполнительница нарядилась в стильный, можно даже сказать молодежный бомбер и предстала перед публикой в по-настоящему цветущем виде. Сложно даже представить, что уже совсем скоро Надежда Георгиевна разменяет восьмой десяток лет.

Разумеется, на этом фоне подписчики не только присоединились к поздравлениям Бабкиной, но еще и оставили множество восторженных и хвалебных комментариев в ее адрес, в которых пишут, что для своих лет артистка выглядит просто сногсшибательно. Кто-то из подписчиков даже выразил мнение, что добиться такого эффекта певица сумела исключительно благодаря специальным медицинским процедурам. Нашлись и те, кто и вовсе заподозрил неладное, предположив, что время для Надежды Бабкиной повернулось вспять.

«Вы сногсшибательны!», «Клеточная терапия творит чудеса», «Восхищаемся вами», «Очаровательная Надежда», «Что-то тут неладно, у Бабкиной что, время вспять идет?» – удивляются в комментариях пользователи.