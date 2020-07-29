"Бабкина сделала подтяжку!": Соседов наконец вывел на чистую воду "казачку Надю"

Музыкальный критик подтвердил слухи о том, что переболевшая коронавирусом певица сделала пластическую операцию.
Уже третий месяц Надежду Бабкину, ведущую программы «Модный приговор», не обсуждает только ленивый. Некоторые считают, что звезда лежала в больнице не с ковидом, а делала на самом деле пластику. Якобы именно поэтому после болезни она появилась на публике посвежевшей и помолодевшей. Певицу даже подозревали в обмане: мол, заставила переживать за свое здоровье всю страну, а сама лишь разыграла спектакль.
Ясность в вопрос о том, прибегала Надежда Георгиевна к помощи пластических хирургов или больница и идеальный внешний вид – простое стечение обстоятельств, внес музыкальный критик Сергей Соседов.
– Она, конечно, сделала себе какие-то подтяжки, уколы красоты, – заявил в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru музыкальный критик. – Но накануне 70-летнего юбилея!
Напомним, что круглую дату певица отпраздновала 19 марта 2020 года. А информация о госпитализации Надежды Бабкиной в связи с пневмонией появилась в апреле.
– Неужели вы думаете, что она в коронавирус этим (пластикой. – Прим. Sobesednik.ru) занималась? Ей нужно было быть в форме перед юбилеем, и Надежда Георгиевна заранее позаботилась об этом, – считает Сергей Соседов. – А потом – болезнь. Конечно, ее в больнице подлечили, она отдохнула. Но коррекция внешности уже была сделана до этого! Не может же лицо пропасть за два месяца!
Соседов не верит, что Бабкина придумала болезнь ради дополнительного пиара. По словам Сергея, Надежда Георгиевна никогда на это бы не пошла.
– Конечно, она болела, не просто же так валялась в больнице, – продолжает Соседов. – Надя – замечательный человек, открытый, жизнерадостный. Зачем ей заниматься выдумками? Она шикарно провела юбилей, была героиней многих передач. Ей не нужно было больше никакого пиара! После таких масштабных событий звезды обычно уходят в тень, чтобы не было перебора с мельканием на экране! Никогда не поверю, что она устроила шоу с коронавирусом. Многие болели: и Мария Арбатова, и Лешенко! На коронавирусе не строят пиар. Это может плохо аукнуться! Бабкина это понимает. Да ей в театре нужно быть постоянно. Она не может себе позволить уйти в никуда. Она действительно болела!