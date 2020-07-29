"Бабкина сделала подтяжку!": Соседов наконец вывел на чистую воду "казачку Надю"

Музыкальный критик подтвердил слухи о том, что переболевшая коронавирусом певица сделала пластическую операцию.

Уже третий месяц Надежду Бабкину, ведущую программы «Модный приговор», не обсуждает только ленивый. Некоторые считают, что звезда лежала в больнице не с ковидом, а делала на самом деле пластику. Якобы именно поэтому после болезни она появилась на публике посвежевшей и помолодевшей. Певицу даже подозревали в обмане: мол, заставила переживать за свое здоровье всю страну, а сама лишь разыграла спектакль.

Ясность в вопрос о том, прибегала Надежда Георгиевна к помощи пластических хирургов или больница и идеальный внешний вид – простое стечение обстоятельств, внес музыкальный критик Сергей Соседов.

– Она, конечно, сделала себе какие-то подтяжки, уколы красоты, – заявил в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru музыкальный критик. – Но накануне 70-летнего юбилея!

Напомним, что круглую дату певица отпраздновала 19 марта 2020 года. А информация о госпитализации Надежды Бабкиной в связи с пневмонией появилась в апреле.

– Неужели вы думаете, что она в коронавирус этим (пластикой. – Прим. Sobesednik.ru) занималась? Ей нужно было быть в форме перед юбилеем, и Надежда Георгиевна заранее позаботилась об этом, – считает Сергей Соседов. – А потом – болезнь. Конечно, ее в больнице подлечили, она отдохнула. Но коррекция внешности уже была сделана до этого! Не может же лицо пропасть за два месяца!

Фото: Global Look Press

Соседов не верит, что Бабкина придумала болезнь ради дополнительного пиара. По словам Сергея, Надежда Георгиевна никогда на это бы не пошла.

– Конечно, она болела, не просто же так валялась в больнице, – продолжает Соседов. – Надя – замечательный человек, открытый, жизнерадостный. Зачем ей заниматься выдумками? Она шикарно провела юбилей, была героиней многих передач. Ей не нужно было больше никакого пиара! После таких масштабных событий звезды обычно уходят в тень, чтобы не было перебора с мельканием на экране! Никогда не поверю, что она устроила шоу с коронавирусом. Многие болели: и Мария Арбатова, и Лешенко! На коронавирусе не строят пиар. Это может плохо аукнуться! Бабкина это понимает. Да ей в театре нужно быть постоянно. Она не может себе позволить уйти в никуда. Она действительно болела!