"Они из бюстгальтера вылазят и мешаются": Калашникова пришла на вечеринку без нижнего белья

Еще совсем недавно Анна Калашникова жаловалась, что погрязла в долгах. Певица сетовала, что у нее – ипотека в 16 миллионов рублей, за которую она никак не может расплатиться.

Впрочем, несмотря на солидный долг, на своем внешнем виде она не экономит.

На презентацию дебютного хита «Горю на танцполе» блогера Александры Кошкиной и актрисы Дарьи Егоровой Анечка несколько опоздала: снималась в ток-шоу на Первом канале. Впрочем, пропустить светский раут Калашникова не могла.

– Я очень люблю девочек: они яркие, смелые, пробивные, – рассказывала Аня. – С Сашенькой мы дружим давно: вместе снимаемся в разных ток-шоу. Поэтому я не могла не поддержать ее с выходом песни.

На презентации Анечка активно общалась со Стасом Костюшкиным, демонстрируя и ему, и многочисленным гостям свои прелести. Под пиджаком у Калашниковой не оказалось нижнего белья.

– Они (груди. – Прим. Sobesednik.ru) из-под бюстгальтера вылазят и мешаются, а так мне комфортно, – рассказала Аня.

Пока мужчины с нескрываемым интересом рассматривали прелести Анечки, женщины оценивали ее наряды. В общей сложности в свой образ Аня вложила больше трех миллионов рублей.

– Да, это правда, – не скрывала сама Аня. – Мой сегодняшний лук оценивается в районе трех с половиной миллионов рублей. Давайте считать вместе.

– Пиджак от Balman – 300 тысяч, сумка того же бренда – 150. Туфли – 100 тысяч. Самые дорогие – часы. За них я заплатила два миллиона рублей.

Прибавьте сюда украшения. Серьги и подвеска в районе 500 тысяч рублей. А еще леггинсы, но они не настолько дорогие.

– Аня, можно все это продать и погасить часть ипотеки!

– Девушка должна выглядеть красиво – это раз. А во-вторых, я работаю с утра до вечера.

К счастью, пока могу заработать и на ипотеку, и на наряды, и на запись новых песен. Одну из них – «Гагарин» – я на днях презентовала. Не исключаю, что вскоре спою с девчонками – Дашей и Сашей. Очень уж мне нравятся их голоса!