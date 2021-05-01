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Будет, как мама! Дочь Легкоступовой решила стать певицей

Шоу-бизнес
08:59, 01 мая 2021

Будет, как мама! Дочь Легкоступовой решила стать певицей
Фото в статье: Личный архив Анетты Бриль
Фото в статье: Личный архив Анетты Бриль

Презентация дебютного хита «Горю на танцполе» в исполнении популярного блогера Александры Кошкиной и актрисы Дарьи Егоровой оказалась жаркой. Знаменитости в столичный караоке Guilty pleasure шли вереницей.

– Я очень волнуюсь, – рассказывала Саша. – Честно говоря, сегодня почти не спала. Хотя мы уже показали нашу песню многим артистам. Они все в восторге! Сегодня дебют перед зрителями.

Оценить совместное творение Дарья и Александры пришли Стас Костюшкин с женой Юлией, Ольга Казаченко, Анна Калашникова, звезды «Дома-2» Дмитрий Дмитриенко, Татьяна Строкова и другие.

Среди гостей присутствовала и дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль, которая, как известно, не так давно тоже начала сольную карьеру.

– Очень сложно петь, потому что артист должен дарить зрителям положительные эмоции, – рассказала Анетта. – Очень тяжело улыбаться, когда на душе скребут кошки. Мне изначально очень хотелось, чтобы память о маме осталась положительной, светлой, без разборок и выяснения отношений.

– Очень хочется, чтобы мамочку помнили исключительно как всенародную любимицу, которую обожали все от мала до велика.

Анетта призналась, что от бесконечных ток-шоу, на которых выясняют обстоятельства гибели ее мамы, она устала. По ее словам, в ближайшее время она ходить на программы не собирается.

– На мне – тяжелая ответственность: бороться за правду, – говорит Анетта. – Заметьте: я никогда не позволила себе сказать слово «убийца». Я просто хочу получить ответы на некоторые вопросы. Они очень простые.

– Я хочу понять, откуда у мамы синяки и гематомы на всем теле и как возникла такая травма. Все!

Мы же все слышим, что он (вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов. – Прим. Sobesednik.ru) говорит, – вздыхает Анетта. – Его показания все время разные. Если посмотреть передачи, начиная с первой и заканчивая последней, то версии разные. То он говорит, что она упала, пока он спал. Потом утверждает, что вроде врачи на носилках нанесли травмы. Правды пока мы не услышали. А я хочу добиться этой правды.

От грустных мыслей Анетту отвлекло происходящее на сцене. Александра и Дарья презентовали свой хит. При первых аккордах зрители вскочили со своих мест и стали танцевать. Сама Анетта смотрела за происходящим из-за своего столика.

– Сейчас я тоже начала петь, – рассказала девушка.

– В мире шоу-бизнеса непросто, я же работаю без продюсера. Но я прекрасно осознаю, куда я пошла.

Это нелегкая дорога, но путь осилит идущий. Нужно просто расставить правильные приоритеты.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Легкоступова #новости шоу-бизнеса #новости звезд #Юрий Фирсов #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

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