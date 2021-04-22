"Такая красота": Семенович рассказала про свою грудь оскорбившему ее Быстрову

Певица Анна Семенович наконец ответила на грубое высказывание бывшего футболиста сборной страны Владимира Быстрова в свой адрес и призвала его публично извиниться.

Напомним, в феврале Быстров рассказал, что следит за фигурным катанием, так как им занимается его дочь, и считает, что главной проблемой этого вида спорта является большая грудь у спортсменок. Бывший футболист привел в пример Семенович, заметив, что если бы она хотела остаться в спорте, то «отрезала бы сиськи». При этом, заметим, общеизвестен факт, что Анна каталась, и довольно успешно, в паре с будущим олимпийским чемпионом Романом Костомаровым, а покончила со спортом из-за травмы мениска. Поэтому неудивительно, что в какой-то момент даже появлялась информация, что певица собирается подать на Быстрова в суд.

Но выход нашелся куда более красивый – Семенович высказала свое «фи» в интервью.

– Быстров объяснил ваш уход из фигурного катания тем, что надо было отрезать грудь, – аккуратно зашел журналист на эту тему.

– Давайте не будем смягчать углы в его заявлении... Он сказал «сиськи», да.

– Вы в ответ посоветовали ему тоже что-нибудь отрезать. Как сейчас развивается ситуация? Он вроде как ко встрече был готов, но так понимаю, она может состояться в суде, – уточнил репортер.

И Семенович высказала все, что хотела.

«Я этого человека, честно говоря, не знаю и в глаза не видела, – сказала Анна. – Я вообще больше хоккей люблю, чем футбол. Тем не менее, хочется, чтобы наши футболисты были героями спортивных передовиц, а не скандальной желтой хроники. Чтобы их имена ассоциировались с победами, а не походами по барам и, как в случае с Быстровым, хамством в адрес женщин.

Просто после таких высказываний этого замечательного человека многие считают, что все футболисты – глупые люди. Как с женщинами-блондинками, стереотип. Если футболист – что с него взять, он вряд ли умен. И после таких слов и поступков это мнение укрепляется. То есть он подвел не себя, а многих своих коллег. Его поведение недостойно нормального мужчины».

Семенович отметила, что она ему не подружка и очень удивлена обращением на «ты», что она состоявшаяся женщина, и с Быстровым в одной песочнице не росла, и за одним столом не выпивала.

«Господин Быстров, вам бы немного заняться собой, посмотреть на свою жизнь, а не на мою грудь. Понимаю, вам завидно, может, вы такой красоты никогда вблизи не видели. Надеюсь, и не увидите», – уколола экс-футболиста певица.

А на вопрос, что ждет от Быстрова, ответила, что извинений. «Пусть он скажет – был не прав. Это можно в Instagram сделать, в СМИ. Если совершил ошибку – имей силу духа это признать. Но встречаться с этим человеком я не хочу. Если честно, мне не о чем с ним говорить», – сказала Анна Семенович в интервью «Спорт-Экспрессу».