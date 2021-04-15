"Носик укоротила": Навку заподозрили в пластической операции

Фигуристка Татьяна Навка отпраздновала 46-летие в кругу родных и близких. Коллеги не смогли не отметить моложавость и цветущий вид спортсменки. Навка и впрямь выглядит потрясающе!

Однако у некоторых поклонников ее красота вызвала лишь ехидные ухмылки. Нашлись те, кто прямо в день рождения Татьяны без стеснения «прошелся» по ее внешности.

«Ринопластика сделана (носик укоротила), сделана блефаропластика верхних век и нижних. Это нельзя не заметить. Посмотрите на тот нос, какой был на Олимпийских играх, и сейчас фото в профиль», – демонстрирует познания в области пластической хирургии и косметологии подписчица фигуристки. Хотя сама Навка всегда говорит, что выступает за естественную красоту.

Другие резонно замечали, что даже если Татьяна и прибегала к услугам пластических хирургов, то не перегибала палку: все изменения в ее внешности выглядят вполне натурально.

Чего не скажешь о многих ее коллегах, которые порой изменяют себя до неузнаваемости.

«Ну я, например, ничего инородного не вижу, хотя другая давно уже и нос откорректировала бы, и губу верхнюю надула бы», – защищает спортсменку ее поклонница.

«Даже если и делает – лицо не перекошенное, губы не надутые, и глаза не превратились в щели из-за щёк от инъекций. Посмотрите на 30-летних изуродованных девиц», – обсуждали внешность звезды льда комментаторы.

Фото: Instagram

Были и те, кто с такими предположениями в корне не соглашался, уверяя, что внешность Татьяны вполне себе натуральная и черты ее лица за последние 20 лет ничуть не изменились:

«Мне нравится, что вы натуральная, без всяких операций и без всяких филлеров, надутых губ. Возраст нужно уметь носить. Поздравляю!»

Кроме того, поклонники заметили, что Татьяна часто выставляет совместные снимки с другими звездами, на которых сама выглядит гораздо лучше своих коллег. Мол, делает она это специально. Так, например, комментаторы раскритиковали снимок, который Навка выложила в день рождения Аллы Пугачевой:

«Давно заметила, что Татьяна часто выставляет фото, где она во всей красе, а вот «подруга» всегда неудачно получается. Совпадение?»

Фото: Instagram

Однако тут же нашлись «защитники» фигуристки, которые указали на то, что 72-летняя Пугачева и не должна выглядеть лучше 46-летней Навки.