"Дочка это или сыночка?": на сына Рудковской снова набросились хейтеры

Похоже, Яне Рудковской никогда не избавиться от назойливых и бесцеремонных хейтеров.

Не успел закончиться скандал с одним их известных издательских домов, который опрометчиво опубликовал ложный диагноз сына Рудковской Саши, как на нее и ребенка набросились снова.

На днях Яна с Евгением Плющенко и сыном побывали на презентации коллекции спортивной одежды. Семья выложила короткое видео, на котором они идут по ковровой дорожке.

Однако негативно настроенные комментаторы разнесли в пух и прах походку Яны, грустного Гном Гномыча и даже прошлись по якобы неуместным кроссовкам Плющенко. Многие так горячо переживали и советовали, что, кажется, судьба членов этой знаменитой семьи для многих поклонников намного важнее их собственной.

«Бедный детёныш, даже не улыбается!» – сетуют хейтеры.

«Ортопеду его покажите, как бы сколиозом не закончилось», – советуют комментаторы.

«Дочка это или сыночка?» – недоумевают поклонники звёздной пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

«Подстригите парня, на домовенка Кузю похож с такой причёской. И почему вы не занимаетесь с логопедом?» – не унимаются пользователи.

Подобное наперебой писали циничные и беспардонные комментаторы.

Досталось и самой Яне, которую за любовь к дорогим брендам в комментариях иронично прозвали Яной Диоровной. Ей тоже посоветовали провериться у врача, сменить неудобную, по мнению подписчиков, обувь, причесаться и прекратить все эти «постановки».

Остается лишь удивляться выдержке Рудковской, которая, несмотря на закаливающее количество злобных сообщений, не закрывает комментарии к своим постам и попросту не обращает на них внимания.