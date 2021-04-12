Попавшая в секту Сати Казанова озвучила цены на свои "божественные" курсы

Певица рекламирует встречи со своим духовным гуру в Zoom и выпрашивает донаты.

Похоже, блог Сати Казановой, некогда выступавшей в группе «Фабрика», полностью превратился в рекламу индийских духовных практик. А с недавних пор певица выступает посредником между подписчиками и своим учителем, которого она называет «воплощенным божеством» на земле.

Казанова уверяет, что встречи с духовным лидером движения «Бхакти Марга», куда она попала во время глубокой депрессии 9 лет назад, абсолютно бесплатны. Но сразу же оговаривается, что для полной гармонии «нужно совершить энергетический обмен» и сделать пожертвование.

Встречи с гуру проходят в Zoom, во время них Мастер якобы посылает всем участникам благословение, а потом просит мысленно поместить свой образ «в район третьего глаза» и загадать желание. По словам Сати, почти все желания исполняются и многие начинают плакать от счастья.

Учитель Сати Казановой, Парамахамса Шри Свами Вишвананда, – амбициозный 42-летний неогуру. Встреча с ним изменила жизнь известной певицы. Теперь она считает его полубожеством и называет самым красивым человеком.

Казановой открылись знания о чакрах, мудрах и тонких вибрациях, а еще она научилась медитировать, визуализировать и заниматься йогой. Сати полностью изменила образ жизни: вместо попсы начала распевать мантры, стала веганом и даже несколько лет назад бросила молодого человека, который на ее глазах съел стейк.

Многие посты Сати звучат абсолютно непонятно для непосвященных поклонников. В них она рассказывает о том, как «энергия ШАКТИПАТ начала процесс ее мощнейшей трансформации», и о том, что она обрела «себя в мире и мир в себе».

Фото: Instagram

Свои знания Сати преподает на специальных курсах, где, как утверждает, учит людей чувствовать безграничную любовь и благость. И считает, что в прошлой жизни жила в Индии, настолько близка оказалась ей эта культура.

Стоит самый дешевый курс Сати 5 900 рублей, также Сати продает именные коврики для йоги и дает концерты для поклонников индийской культуры.

И все бы ничего, но нашлись религиозные эксперты, признавшие движение «Бхакти Марга» деструктивной сектой, руководитель которой был участником сексуальных скандалов. Об этом, например, говорит сектовед Александр Дворкин, уверяя, что адепты движения подвергались психологическому воздействию, финансовым поборам и даже совершали самоубийства.

Дворкин подчеркнул, что в секте, куда попала Сати Казанова, объектом поклонения является сам гуру, а для вербовки новых членов он использует публичных людей в разных странах.