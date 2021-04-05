"Да здравствует лень": Ева Польна рассказала, почему ее дети завтракают мороженым

45-летняя певица, которая давно не радует поклонников новыми хитами, рассказала, что учится получать удовольствие от каждого дня, и поделилась своей философией жизни.

Мама двоих дочек – Эвелин и Амалии – рассказала, как непросто быть мамой и находить время для себя самой.

По словам Евы, она постоянно ждет выходных, чтобы отдохнуть, но не всегда получается уделить время самой себе. Польна призналась: в свободное время она, как и все женщины, занимается уборкой, закупкой продуктов, готовкой и поездками к родителям – в общем, занимается всем, кроме себя самой.

– Так продолжается неделя за неделей, месяц за месяцем! Мечты о настоящем отдыхе переходят в разряд мифов, – пожаловалась певица.

Однако чтобы отдохнуть, вовсе необязательно лететь на Мальдивы, отмечает артистка: достаточно лишь сказать всем домашним – это мое время и я буду бездельничать.

– Отложите «на завтра» то, что можно вообще не делать! Просто полентяйничайте в своё удовольствие и не ругайте себя за это! Разрешите себе! Уж этого вы точно достойны! Грязная посуда подождет, от пыли еще никто не умирал, дети раз в месяц могут позавтракать мороженым. Да здравствует лень и пофигизм. Любите себя почаще, и ваше близкие тоже это оценят.

Также Ева рассказала, что у нее много знакомых, которые, несмотря на красоту, недовольны собой. Успешные привлекательные женщины вечно критикуют себя. А ведь можно просто наслаждаться жизнью...

– Порой хочется отвесить подзатыльник, чтобы встряхнуть мозги. Девочки! Прямо сейчас остановитесь! Прекратите это самоуничижение! Все наши недостатки – это продолжение наших достоинств! В каждой имеется своя изюминка и чертовщиночка! Берегите и лелейте их! Именно за них нас любят, ценят и даже уважают.

В качестве профилактики недовольства жизнью Ева посоветовала всем покупать себе кружевное нижнее белье без повода и любить себя, даже если хочется покритиковать.