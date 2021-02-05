Ева Польна сравнила свои песни с "огоньком свечи в избушке посреди урагана"

Певица Ева Польна порадовала поклонников новой песней «Невозможное» и поблагодарила за добрую реакцию на релиз.

Артистка отписалась в Instagram, что написала столько песен, что хватит на несколько успешных карьер, но после поддержки почитателей понимает, «мы еще "повоюем"».

«На общем фоне катастрофы — тотального засилья пустого, бездушного, негативного, агрессивного информационного и музыкального мусора — моё творчество напоминает мне огонёк свечи в маленькой избушке посреди урагана», — подбирает слова экс-солистка «Гостей из будущего».

Следом она гарантирует ценителям музыки, что никогда не станет «скакать в трусах и лифчике на сцене» и обсуждать личную жизнь на потребу публике, даже если из-за этого пропадет из радио- и телеэфиров.

«Я не знаю, сколько еще продержусь тут в своей маленькой секте, но могу вам стопроцентно гарантировать: вы не услышите от меня в угоду моде рифмы "гвозди, жопа, огурец"», — зарекается поп-дива.

Библиотекарь-библиограф по образованию Ева Польна получила славу в конце 90-х в проекте «Гости из будущего» с музыкантом Юрием Усачевым. Причем сначала команда работала в жанре эмбиент, а уже после перешла на поп-формат, штурмуя хит-парады с треком «Беги от меня».

С 2009 года артистка выступает сольно.