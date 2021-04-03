Жажда жизни ее спасет: Звездный нумеролог предсказала Заворотнюк возвращение на сцену

Вот уже около двух лет российские СМИ и общественность продолжают активно обсуждать борьбу известной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк с тяжелым заболеванием – глиобластомой мозга, которую медики считают одной из наиболее агрессивных и смертельных видов рака. И надо сказать, за это время ситуация с ее состоянием претерпела в том числе и неожиданные изменений.

Так, если прежде с артисткой мысленно прощались даже самые большие оптимисты, то позднее о ее состоянии стали говорить с куда большей надеждой в тоне. Причем многие признают: своими успехами в борьбе с недугом звезда «Моей прекрасной няни» во многом обязана любимой семье и, прежде всего, мужу Петру Чернышеву, который возил ее по лучшим специалистам и круглосуточно не отходил от супруги, а сейчас продолжает ухаживать за ней уже в домашних условиях. Помогли и дети. Сын Майкл переехал в Россию из Америки, дочь Анна только недавно покинула стены родительского дома, а прежде исправно посвящала все свое свободное время матери.

Разумеется, за все это время вокруг истории о болезни Анастасии Заворотнюк ходило огромное количество слухов, спровоцированных, прежде всего, желанием ее родных скрыть детали от широкой публики. В конце концов, должно быть что-то приватное даже в жизни самых популярных звезд, тем более когда они сталкиваются со столь серьезным вызовом. В результате для загородного дома в Крекшино даже пришлось усилить охрану, чтобы избавиться от незваных гостей. Иными словами, тайна болезни, лечения и перспектив артистки все еще остается за семью печатями. Хотя прессе недавно даже удалось узнать о том, что специалисты РАН разработали для Заворотнюк специальную экспериментальную программу лечения, однако ее муж Петр Чернышев решил пока не прибегать к этому методу, оставив его на крайний случай. Одно только это может свидетельствовать о том, что состояние актрисы не столь критическое и у нее есть все шансы победить болезнь.

3 апреля 2021 года артистка отмечает свой 50-летний юбилей. И пусть в этот день она, согласно некоторым данным, вынуждена проводить преимущественно в инвалидном кресле, у нее все еще есть все шансы на то чтобы вернуться к полноценной жизни и даже снова выйти на сцену. По крайней мере, такого мнения придерживается звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

Самой большой проблемой Анастасии, убеждена эксперт, является недостаток энергии. «В ее жизненной программе всего одна двойка», –подчеркивает женщина, которой в свое время удалось точно предсказать второе место Сергея Лазарева на «Евровидении», успешное выступление на том же конкурсе Полины Гагариной, брак Насти Каменских и рождение наследника у Филиппа Киркорова.

По ее словам, Заворотнюк постоянно нуждается в подпитке, а потому ей лучше всего заняться медитацией, которая поможет успокоиться и наполнит столь необходимой энергией. В целом же здоровье от природы у артистки, считает Кузденбаева, очень крепкое. И если у Жанны Фриске, параллели с болезнью которой ранее проводили поклонники телеведущей, болезнь была буквально записана в программе, то в данном случае проблема заключается в том, что недуг совпал с периодом жизненного спада, начавшегося в 48-летнем возрасте.

Но ближе к 51 году ситуация выровняется, убеждена специалист.