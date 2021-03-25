Дочь Дмитрия Пескова написала трогательную песню об отце 

Дочь пресс-секретаря президента России Лиза Пескова представила на суд слушателей песню, посвящённую знаменитому отцу. Исполнила композицию сводная сестра Лизы – дочь Татьяны Навки Саша Жулина.

В своем Инстаграм Пескова призналась, что с детства любит писать, вести дневник и в скором времени собирается выпустить книгу. А в этом году она посвятила любимому папе стихи и даже подумать не могла, что из них получится красивая лирическая песня.

Дмитрий и Елизавета Песковы // фото: Instagram

– Видимо накопилось достаточно энергии и чего-то вроде осознанности, чтобы сформулировать и сложить все эмоции в одно целое, – написала Лиза. И добавила, что, возможно, слова песни найдут отклик в противоречивых сердцах тех, кто до сих пор испытывает «сложную любовь к отцу».

Саша Жулина поблагодарила сестру за этот интересный творческий проект и призналась, что изначально они не планировали выпускать трек, а всего лишь записали его в качестве подарка. Однако вскоре стало понятно, что песня получилась классной, и девочкам захотелось, чтобы ее услышали другие люди. Теперь композиция «Папа» звучит на «Русском Радио», а поклонники семейства Пескова-Навки уже ждут полноценного альбома от этой талантливой пары.

Александра Жулина // фото: Instagram

В тексте песни, в частности, есть такие строки: «Знаешь, я хотела сказать спасибо за холод, что тормозил нас. Я ни о чем тебя не просила... И знаю, это тот самый признак, призрак твоей слепой веры, эхо моих мыслей...».